De Australische regering heeft het blanke supremacistische netwerk Terrorgram op de lijst van terroristische organisaties geplaatst.

Minister van Binnenlandse Zaken Tony Burke verklaarde dat dergelijke extremistische haat geen plaats heeft in Australië.

“Deze groep bevordert en verspreidt een ideologie die sommige Australiërs het gevoel zou geven dat ze niet welkom zijn in hun eigen land. Het is deze extremistische haat die niet welkom is en geen plaats heeft in Australië,” zei Burke op X.

De classificatie betekent dat iedereen die lid is van of geassocieerd wordt met de groep, tot 25 jaar gevangenisstraf kan krijgen, aldus SBS News.

“Deze classificatie geeft de Australische regering aanzienlijk meer macht om de activiteiten van extremisten in ons land te beperken en om de veiligheid van Australiërs te waarborgen,” voegde Burke toe.

Eerder dit jaar legde de Australische regering sancties op aan Terrorgram. Dit was de eerste keer dat Canberra sancties oplegde tegen de financiering van terrorisme gericht op een volledig online-gebaseerde entiteit.

Terrorgram is een online netwerk dat voornamelijk via de Telegram-berichtenapp opereert en neofascistische, blanke supremacistische en militante accelerationistische ideologieën promoot.

De groep streeft naar “de ineenstorting van de westerse wereld en een ‘rassenoorlog’ door middel van gewelddadige terroristische daden,” volgens het Britse Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Het Verenigd Koninkrijk heeft Terrorgram in april 2024 aangemerkt als een verboden terroristische organisatie.

Ten minste twee aanvallen worden in verband gebracht met Terrorgram: een live gestreamde steekpartij waarbij vijf mensen gewond raakten door een 18-jarige man buiten een moskee in Turkije in augustus vorig jaar, en de fatale schietpartij waarbij twee mannen omkwamen in een bar in de Slowaakse hoofdstad Bratislava in oktober 2022.