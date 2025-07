Israëlische aanvallen in Syrië hebben geleid tot "groeiende scepsis binnen de Trump-regering" over premier Benjamin Netanyahu, met het gevoel dat zijn beleid in het Midden-Oosten "te ontwrichtend" is, meldde de Amerikaanse nieuwssite Axios.

Ambtenaren van het Witte Huis hebben zondag tegen Axios gezegd dat de recente bombardementen van Israël op het presidentiële complex, het hoofdkwartier van de generale staf en het ministerie van Defensie van Syrië zorgen hebben gewekt over het onvoorspelbare gedrag van Netanyahu.

"Het gevoel is dat er elke dag iets nieuws is," zei een hoge functionaris.

Sommige functionarissen van het Witte Huis bekritiseerden Netanyahu's toenemende agressie, waarbij een van hen zei dat hij "zich gedraagt als een waanzinnige. Hij bombardeert alles de hele tijd."

Een functionaris waarschuwde dat Netanyahu's acties de inspanningen van de Amerikaanse president Donald Trump in Syrië zouden kunnen ondermijnen en zijn goede wil zouden kunnen uitputten.

"De bombardementen in Syrië verrasten de president en het Witte Huis. De president houdt er niet van om de televisie aan te zetten en bommen te zien vallen in een land waar hij vrede probeert te bereiken," zei een Amerikaanse functionaris.

Een hoge functionaris wees op de Israëlische bombardementen op een kerk in Gaza vorige week, wat ertoe leidde dat Trump Netanyahu belde om uitleg te eisen.

Functionarissen benadrukten de groeiende scepsis binnen het team van Trump jegens de Israëlische premier en zeiden dat hij "soms als een kind is dat zich gewoon niet wil gedragen."

Washington blijft bezorgd over Netanyahu en zijn regionale beleid, aldus functionarissen.

Trump heeft tot nu toe afgezien van openbare kritiek op Netanyahu, en het is onduidelijk of hij dezelfde frustratie deelt als zijn adviseurs.

Noch Israëlische noch Amerikaanse functionarissen hebben gereageerd op het rapport.

Schermutselingen in Syrië

Op 13 juli braken er gevechten uit tussen Arabische bedoeïenenstammen en gewapende Druzen-groeperingen in Swaida, in het zuiden van Syrië.

Het geweld escaleerde en Israël voerde luchtaanvallen uit, onder meer op Syrische militaire posities en infrastructuur in Damascus. Israël voerde de noodzaak om de Druzen-gemeenschap te beschermen aan als voorwendsel voor zijn aanvallen.

De meeste Druzenleiders in Syrië hebben echter publiekelijk elke buitenlandse inmenging afgewezen en hun gehechtheid aan een verenigde Syrische staat opnieuw bevestigd.

Alle partijen in Syrië zijn overeengekomen om het geweld vanaf zondag 17.00 uur Damascus-tijd (14.00 uur GMT) te staken, zo maakte Tom Barrack, de speciale gezant van de VS voor Syrië, bekend.