Het is inmiddels 600 dagen geleden dat Israël zijn oorlog tegen Gaza begon. Zeshonderd dagen van onophoudelijke bombardementen, opzettelijke uithongering, massale ontheemding en onbeschrijfelijk verdriet. En de zogenaamde beschaafde wereld heeft niet alleen in stilte toegekeken — het heeft elke dag deze tragedie mogelijk gemaakt.

Hoe noem je het wanneer meer dan 55.000 Palestijnen, waaronder meer dan 16.000 kinderen, worden gedood en Israël toch niet ter verantwoording wordt geroepen? Wanneer uithongering als wapen wordt gebruikt? Wanneer water, brandstof, medicijnen en humanitaire hulp systematisch worden geblokkeerd voor een bevolking die grotendeels uit vluchtelingen bestaat?

Je noemt het genocide.

Dat is niet alleen mijn woord. Het is het woord dat wordt gebruikt door vooraanstaande genocide-experts, grote mensenrechtenorganisaties en een groeiend aantal experts van de Verenigde Naties.

De VN-rapporteur voor de bezette Palestijnse gebieden, Francesca Albanese, verklaarde dat er “redelijke gronden zijn om te geloven” dat er genocide wordt gepleegd in Gaza.

Een gezamenlijke verklaring van 20 VN-experts waarschuwde voor een “ontluikende genocide,” en andere VN-organen hebben deze conclusies bevestigd. Zelfs hoge VN-functionarissen, zoals ondersecretaris-generaal Tom Fletcher, hebben openlijk de term gebruikt om te beschrijven wat er in Gaza gebeurt.

Dit is niet slechts een juridische kwestie. Het is een morele alarmbel.

En terwijl juridische instellingen langzaam proberen bij te benen wat Palestijnen al bijna twee jaar schreeuwen, blijven de bommen vallen. Blijven de kinderen sterven. En blijven westerse regeringen de staat die verantwoordelijk is voor deze daden bewapenen, beschermen en rechtvaardigen.

De morele ineenstorting van het Westen

Ik schrijf dit niet alleen als Palestijn. Niet alleen als iemand die familie heeft verloren. Ik schrijf dit als iemand die de wereld in real-time ziet falen. Mijn familie in Gaza is nog steeds ontheemd. Nog steeds uitgehongerd. Nog steeds in rouw. Nog steeds onveilig.

Ik schrijf dit vanuit Londen, waar ik heb gedemonstreerd, geschreeuwd, gesmeekt en gehuild — terwijl de Britse regering blijft debatteren over de vraag of de acties van Israël “disproportioneel” zijn of dat het “mogelijk” internationale wetten schendt.

Op een politiek programma op zondagochtend zei de Britse vicepremier Angela Rayner dat het “niet hun positie” was om te bepalen of Israël internationale wetten overtreedt. Dit terwijl meer dan 800 Britse advocaten en rechters een open brief ondertekenden aan premier Keir Starmer, waarin ze de regering opriepen om op te treden tegen de “ernstige schendingen van het internationaal recht” door Israël.

Alsof moraliteit optioneel is. Alsof de echte positie van het VK niet het doden stoppen is, maar om de wapens te blijven verkopen die het mogelijk maken.

Toen, in hetzelfde programma, stond Kemi Badenoch — nu de leider van de Conservatieve Partij en mogelijk de volgende Britse premier — op nationale televisie en beschuldigde Keir Starmer ervan “te juichen voor terroristen.” Waarom? Omdat hij erkende dat Israël mogelijk oorlogsmisdaden heeft gepleegd.

Zeshonderd dagen van slachting. En nog steeds is voor degenen in macht de enige vraag: “Maar wat met Hamas?”

Alsof dat het levend verbranden van kinderen rechtvaardigt. Alsof het de massamoord op burgers en de langzame, opzettelijke uithongering van een hele bevolking goedpraat.

Laat me dit duidelijk zeggen: als dit geen genocide is, wat is het dan wel?

In deze 600 dagen heeft Israël ziekenhuizen, scholen, moskeeën, kerken, bakkerijen en vluchtelingenkampen gebombardeerd. Het heeft hele families gedood — achternamen uit het bevolkingsregister gewist. Het heeft journalisten, VN-schuilplaatsen, hulpverleners en ambulances aangevallen. Het heeft mensen levend verbrand. Het heeft tenten veranderd in doodskisten.

En gedurende dit alles hebben westerse leiders gereageerd met niets anders dan loze retoriek, vage “zorgen” en betekenisloze “waarschuwingen.” Alsof Israël meer waarschuwingen nodig heeft. Alsof het dagelijkse bloedvergieten niet genoeg waarschuwing is.

De genocide die in het volle zicht plaatsvond

Toen mijn zesjarige nichtje Juri werd gedood, sliep ze in haar bed. Het huis van onze familie — niet dat ergens in Gaza ooit echt veilig was — werd gebombardeerd en met de grond gelijkgemaakt. Haar vijfjarige zusje raakte gewond. Haar vader gewond. Haar grootvader ook.

Juri’s kleine lichaam werd door familieleden uit het puin gehaald en begraven in een massagraf — er waren die dag te veel doden voor een fatsoenlijke begrafenis.

Hoe verdedig je dit?

Hoe rechtvaardig je de uithongering van baby’s? Het bombarderen van Rafah, waar families werd verteld naartoe te vluchten “voor veiligheid”? De massagraven die rond ziekenhuizen werden ontdekt, waar lichamen tekenen van marteling en executie vertoonden?

Dat kun je niet — tenzij je gelooft dat Palestijnse levens minder waard zijn.

Dat is de onuitgesproken logica achter elke vage veroordeling, elke laffe verklaring van “diepe zorg.”

Want wanneer twee Israëli’s vorige week in Washington DC werden gedood, haalt dat internationale krantenkoppen.

Maar wanneer duizenden Palestijnse kinderen worden afgeslacht, debatteert de wereld over de definitie van genocide — terwijl ze ondertussen doorgaan met het leveren van wapens aan de staat die verantwoordelijk is voor de moorden.

Dit is geen oorlog tussen gelijken. Dat is het nooit geweest. Dit is het machtigste leger in de regio — gesteund door de machtigste landen ter wereld — dat een belegering uitvoert op een bevolking van opgesloten vluchtelingen. De helft van hen zijn kinderen.

En de wereld heeft het niet alleen toegestaan — het heeft het mogelijk gemaakt.

Niet alleen door niets te doen. Maar door te veel te doen in de verkeerde richting - afwijkende meningen het zwijgen opleggen, journalisten ontslaan, protesten verbieden, solidariteit criminaliseren. In het Verenigd Koninkrijk heb ik mensen hun baan zien verliezen alleen maar omdat ze het woord “Palestina” in de mond namen.

Ik heb de Britse media zien weigeren het woord “genocide” te gebruiken — terwijl ze Israëlische woordvoerders een platform bieden die ontkennen dat Palestijnse kinderen überhaupt bestaan.

Zeshonderd dagen.

Het had nooit zo lang mogen duren. Elke dag dat het doorgaat is niet alleen een tragedie — het is een keuze.

En de geschiedenis zal zich herinneren dat deze genocide niet in het geheim plaatsvond. Het gebeurde live. In hoge resolutie. Op elk scherm. In elke taal.

We hebben het jullie verteld. We vertellen het nog steeds.

De enige vraag nu is: Hoeveel dagen meer zal het duren voordat de wereld eindelijk zegt: genoeg?