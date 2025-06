In een dramatische escalatie van de spanningen in het Midden-Oosten lanceerde Israël in de vroege uren van 13 juni een grootschalig militair offensief tegen Iran, gericht op nucleaire en militaire infrastructuur.

Dit is hoe de gebeurtenissen zich ontvouwden:

22:00 GMT - Israël lanceert aanvallen

Israël begint met een serie grootscheepse luchtaanvallen op Iran met meer dan 100 vliegtuigen, waaronder F-35 stealthjagers.

Doelwitten zijn onder andere:

Natanz Nucleaire Faciliteit (provincie Isfahan): Een centrale locatie voor uraniumverrijking wordt geraakt met precisiegeleide munitie.

Militaire basissen in Teheran: Aanvallen zijn gericht op commandocentra van de IRGC en woonwijken die in verbinding staan met hooggeplaatste commandanten.

22:30 GMT - Gerapporteerde hooggeplaatste slachtoffers

Iraanse staatsmedia bevestigen de dood van belangrijke militairen en wetenschappers:

Maj. Gen. Mohammad Bagheri, Chef van de Strijdkrachten, Gen. Hossein Salami, Commandant van de IRGC, Gen. Gholam Ali Rashid, hoofd van het centrale hoofdkwartier van het Iraanse leger, naar verluidt gedood bij een aanval op een gebouwencomplex in Teheran.

Zes hooggeplaatste nucleaire wetenschappers, Fereydoon Abbasi, Mohammad Mehdi Tehranchi, Abdolhamid Minouchehr, Ahmadreza Zolfaghari, Amirhossein Feqhi en Khalil Motalleblizadeh, worden gedood bij aanvallen in de buurt van verrijkingsinstallaties.

23:00 GMT - Eerste reactie van Iran

De autoriteiten in Teheran sluiten de belangrijkste luchtmachtbasis van de stad en activeren de luchtverdediging.

Irans Opperste Leider Ali Khamenei zweert vergelding voor de militaire aanval.

“Met deze misdaad heeft het Zionistische regime zich ingesteld op een bitter en pijnlijk lot en het zal dit zeker ontvangen,” zei Khamenei in een verklaring.

Een kleine golf Iraanse drones wordt gelanceerd in de richting van Israël, wat het begin van een tegenaanval inluidt.

00:00 GMT - Nationale toespraak van Netanyahu

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu bevestigt de aanvallen in een televisietoespraak en noemt ze een “preventieve aanval” op een dreigende nucleaire dreiging.

Hij beweert dat Iran “maanden verwijderd” was van de productie van een kernwapen en belooft dat de operatie “zo lang als nodig” zal doorgaan.

Het Israëlische leger geeft inlichtingen vrij waaruit blijkt dat Iran sinds oktober 2023 uranium verrijkt tot 60 procent en belangrijke componenten voor kernwapens ontwikkelt.

00:00-01:00 GMT - Ontploffingen doorheen Iran

Meerdere explosies worden gemeld in Teheran, met branden in de buurt van Natanz en Khondab zware waterfaciliteit.

Sommige civiele gebieden lopen schade op.

01:00 GMT - Amerikaanse en internationale reacties

Verenigde Staten: Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt dat het van tevoren op de hoogte was gesteld, maar niet heeft deelgenomen. Minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio benadrukt dat de VS zich richten op de bescherming van hun troepen. Trump zegt: “Iran kan geen kernwapen krijgen”, zonder de aanvallen goed te keuren.

Britse maritieme autoriteit (UKMTO): Waarschuwt commerciële scheepvaart voor verhoogd risico in de Straat van Hormuz en de Golf van Oman.

02:00 GMT - Iran signaleert escalatie

Een Iraanse militaire functionaris vertelt staatstelevisie dat een “harde reactie” met ballistische raketten wordt overwogen.

Basissen door heel Iran zijn in hoogste staat van paraatheid gebracht. De eerste schattingen suggereren dat de centrifuge-activiteiten in Natanz zijn verstoord, hoewel de volledige omvang van de schade onduidelijk is.

03:00 GMT - Voortdurende Israëlische operaties

De Israëlische luchtaanvallen worden hervat en treffen nog meer Iraanse raketlocaties en logistieke knooppunten.

De Israëlische strijdkrachten houden de bewegingen van vergeldingsdrones in de gaten en bereiden raketafweersystemen voor.

03:00-06:00 GMT - Iraanse Drone Vergelding

Iran lanceert meer dan 100 drones op Israëlisch grondgebied.

Velen worden in de lucht onderschept, sommigen worden boven Irak gedetecteerd. De omvang van eventuele succesvolle droneaanvallen blijft onduidelijk.

04:00 GMT - Regionale gevolgen

Het IAEA merkt op dat de aanvallen één dag na de afkeuring van Iran op 12 juni komen.

Het Amerikaanse leger stelt een snelle interventiemacht samen in het Midden-Oosten om zich voor te bereiden op mogelijke evacuaties van personeel.

05:00 GMT - Luchtruim Gesloten

Luchtvaartmaatschappijen hebben het luchtruim boven Israël, Iran en Irak en Jordanië ontruimd nadat Israël aanvallen uitvoerde op doelen in Iran.

05:30 GMT - IAEA bevestigt geen stralingsontsnapping

De IAEA bevestigt dat Natanz en Fordow faciliteiten “geen toename in straling” laten zien en dat de Bushehr centrale ongedeerd blijft, waarmee de angst voor een nucleair ongeluk wordt weggenomen.

06:00 - 07:00 GMT - Onderschepping drone

Het Jordaanse leger heeft drones en raketten onderschept die het luchtruim van het koninkrijk hadden geschonden.

Israëlisch leger zegt ‘tientallen’ radars en raketlanceerders te hebben vernietigd tijdens Iraanse aanval.

07:00 AM GMT - Iran Zegt “Geen grenzen” Aan Vergelding

De Iraanse strijdkrachten zeiden dat er “geen grenzen” waren aan hun reactie op Israël na de dodelijke aanvallen.

“Nu het terroristische regime dat Al-Quds (Jeruzalem) bezet houdt alle rode lijnen heeft overschreden... (zijn er) geen grenzen in het reageren op deze misdaad,” zei de generale staf van de strijdkrachten in een verklaring.

07:00 GMT - Olieprijzen Uit De Pan

De olieprijzen stegen met meer dan 12 procent en de voorraden daalden na de Israëlische aanvallen op Iran.