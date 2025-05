De M23-groep rukt verder op naar het zuiden in de Democratische Republiek Congo (DRC), meldden lokale en humanitaire bronnen donderdag, nadat de groep had aangekondigd dat ze van plan zijn door te marcheren tot aan de hoofdstad Kinshasa.

Het mineraalrijke oosten van de DRC wordt al lange tijd geteisterd door gewapende groepen, maar de heropleving en het succes van de M23-groep hebben de regio opgeschud en internationale bezorgdheid gewekt.

M23 nam woensdag zonder gevechten twee gebieden in beslag voordat ze oprukten naar de stad Kalehe, gelegen aan het Kivumeer.

Deze stad is een belangrijk knooppunt voor het vervoer tussen Goma in het noorden en Bukavu, de hoofdstad van Zuid-Kivu, die ook bedreigd kan worden als M23 verder naar het zuiden oprukt.

“De gevechten concentreren zich rond de mijnstad Nyabibwe,” ongeveer 100 km ten noorden van Bukavu, aldus een vertegenwoordiger van het maatschappelijk middenveld, die anoniem wilde blijven.

De Congolese strijdkrachten (FARDC), bijgestaan door lokale milities en Burundese soldaten, zijn in de regio ingezet, volgens lokale en humanitaire bronnen.

In Zuid-Kivu heeft het Congolese leger zijn belangrijkste verdedigingslinie opgezet in de stad Kavumu, die beschikt over een vliegveld.

Ondertussen hebben enkele Congolese troepen uit Goma, die door M23 zijn verdreven, hun toevlucht gezocht in Bukavu.

Op donderdag verklaarde een vertegenwoordiger van de groep dat de opmars zou doorgaan “tot aan Kinshasa”.

De DRC beschuldigt Rwanda ervan M23 te steunen en beweert dat Rwandese troepen M23-militanten hebben geholpen bij de inname van Goma, de grootste stad in het oosten van Congo, op maandag.

Rwanda ontkent echter M23 te steunen, ondanks rapporten van VN-experts die schatten dat er tot 4.000 Rwandese troepen in de DRC aanwezig zijn. Rwanda beschuldigt op zijn beurt de DRC ervan Hutu-rebellen en voormalige milities in te schakelen, die het verantwoordelijk houdt voor de genocide van 1994.