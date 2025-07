De Europese Unie had een instrument in handen om Israël te dwingen zijn brute oorlog tegen Gaza, die sinds 7 oktober 2023 wordt gevoerd, te stoppen. Toch koos de EU ervoor om economische belangen boven mensenrechten te stellen, waarmee een van haar eigen kernwaarden werd gecompromitteerd.

Tijdens een ministeriële bijeenkomst, door EU-buitenlandchef Kaja Kallas als “historisch” bestempeld, bracht het 27-koppige blok Israëlische en Palestijnse vertegenwoordigers voor het eerst in jaren aan dezelfde tafel — samen met Syrië, dat na meer dan een decennium terugkeerde.

Maar achter de schijn van dialoog en diplomatie zeggen critici dat de EU opnieuw haar verantwoordelijkheid ontweek om de op regels gebaseerde internationale orde te handhaven. Israël kreeg de facto straffeloosheid te midden van toenemende beschuldigingen van genocide in Gaza.

Francesca Albanese, VN-Speciaal Rapporteur voor de bezette Palestijnse gebieden, uitte scherpe kritiek op de voortdurende normalisering van de betrekkingen tussen de EU en Israël.

“'Historisch' zou een bijeenkomst zijn die leidt tot het einde van de genocide,” zei ze op X, “de ontmanteling van Israël’s eeuwige bezetting en apartheid, en het begin van gerechtigheid en verantwoording.”

Hoewel de bijeenkomst, officieel de 5e EU-Zuidelijke Buurt Ministeriële Vergadering genoemd, bedoeld was om het 30 jaar oude Barcelona-proces nieuw leven in te blazen en een Nieuw Pact voor de Middellandse Zee te introduceren, stellen waarnemers dat het ook de morele leegte van Europa’s aanpak in het Midden-Oosten blootlegde.

Ondanks goed gedocumenteerde schendingen van het humanitair recht in Gaza en een uitspraak van het Internationaal Gerechtshof (ICJ) die een plausibele zaak van genocide vaststelde, nam de EU-Raad Buitenlandse Zaken maandag geen maatregelen onder Artikel 2 van de EU-Israël Associatieovereenkomst. Dit artikel verplicht het blok om overeenkomsten met staten die mensenrechten schenden op te schorten.

Dat falen, zei Josep Borrell Fontelles, voormalig EU-buitenlandchef, “is op zichzelf een beslissing: Europa besluit Israël’s voortdurende oorlogsmisdaden niet te bestraffen en laat de genocide in Gaza ongestoord doorgaan.”

Onder Artikel 2 van de EU-Israël Associatieovereenkomst uit 2000 is verdere samenwerking afhankelijk van respect voor mensenrechten.

Zelfs nadat EU-functionarissen stilletjes toegaven dat hun eigen juridische beoordeling Israël schuldig bevond aan schendingen van het internationaal humanitair recht, kwam er geen consensus onder de lidstaten om op de bevindingen te handelen.

Dubravka Suica, Europees Commissaris voor de Middellandse Zee, zei voorafgaand aan de bijeenkomst dat ze niet verwachtte dat grote EU-lidstaten hun standpunt zouden veranderen over de herziening van Artikel 2 van de EU-Israël Associatieovereenkomst.

Albanese, de VN-Speciaal Rapporteur, spaarde haar woorden niet in haar kritiek en zei: “Debatteren of Israël mensenrechten schendt onder Artikel 2 is niet alleen overbodig — het is grotesk.”

“De kwestie is al decennia geleden vastgesteld door het ICJ en meerdere VN-organen.”

De beslissing van de EU om “dialoog” boven verantwoordelijkheid te stellen, is des te controversiëler in het licht van de stijgende handel met Israël.

Tussen 2023 en 2024 stegen de EU-exporten naar Israël met 1,3 miljard dollar, aldus de VN-Speciaal Rapporteur, ondanks de schaal van vernietiging in Gaza, waar naar verluidt meer dan 17.000 kinderen zijn omgekomen en uithongering als oorlogswapen wordt gebruikt.

“Handel blijven drijven met een economie die onlosmakelijk verbonden is met bezetting, apartheid en genocide is medeplichtigheid,” zei Albanese.

Juridische experts en genocidewetenschappers wijzen al lang op de risico’s van het ondermijnen van de internationale rechtsorde door flagrante schendingen te tolereren.

De voorlopige uitspraak van het ICJ in januari en daaropvolgende bevelen in mei en juli hebben Israël verplicht om operaties te staken die plausibel als genocide kunnen worden beschouwd, maar Tel Aviv blijft sindsdien straffeloos handelen.

Toch blijven EU-lidstaten, met name Duitsland, Frankrijk en Italië, politieke dekking bieden en in sommige gevallen militaire export naar Tel Aviv leveren.

“Vandaag staan EU-leiders voor een keuze: deze afschuwelijke smet verdiepen, of eindelijk de waarden handhaven die de Unie zegt te vertegenwoordigen,” zei Albanese. “Geschiedenis wordt geschreven.”