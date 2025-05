Soedan heeft maandag de paramilitaire Rapid Support Forces (RSF) beschuldigd van het executeren van meer dan 31 ongewapende burgers ten westen van de hoofdstad Khartoem.

“Opnieuw bevestigt de RSF-militie haar criminele en terroristische aard door een proxy-oorlog te voeren namens haar regionale sponsor tegen het Soedanese volk en hun nationale staat,” aldus het Soedanese Ministerie van Buitenlandse Zaken in een verklaring.

“Deze laatste terroristische misdaad, die het menselijke geweten heeft geschokt, betrof de koelbloedige executie van meer dan 31 ongewapende burgers op zondag in Omdurman,” voegde het eraan toe.

Op zondag meldde het Soedanese Doktersnetwerk dat RSF-troepen 31 mensen, waaronder kinderen, hebben gedood in de wijk Al-Salha in Omdurman. Activisten deelden video's op sociale media waarin te zien is hoe personen in RSF-uniformen op een groep mensen schieten.

De RSF ontkende echter verantwoordelijkheid in een verklaring op zondag en beweerde dat de gewapende individuen die in de video's te zien waren bij het executeren van burgers, niet tot hun gelederen behoorden. Al wekenlang zijn er in verschillende delen van Omdurman gevechten tussen het Soedanese leger en RSF-militanten, terwijl de groep haar laatste bolwerken in de staat Khartoem verdedigt.

Ondertussen braken er hevige gevechten uit tussen het leger en de RSF in de stad Al Fasher, de hoofdstad van de staat Noord-Darfoer, volgens een militaire verklaring. De Coördinatiecomité van het verzet in Al Fasher, een lokale burgergroep, meldde dat “zware en aanhoudende gevechten met zware en lichte wapens vandaag overal in de stad plaatsvinden.”

In een verklaring zei de commissie dat verschillende voedselbanken tijdelijk hun activiteiten hebben opgeschort totdat de situatie is gekalmeerd, “vanwege de zware omstandigheden waarin de stad momenteel verkeert.” Ze verklaarden dat “door de intensivering van opzettelijke en gewelddadige beschietingen, het bereiden van een warme maaltijd een levensbedreigend risico is geworden voor koks en vrijwilligers.”

De voedselbanken voorzien tienduizenden inwoners en intern ontheemden in Al Fasher van warme maaltijden, van wie velen al meer dan een jaar lijden onder een door de RSF opgelegde belegering.

Sinds 15 april 2023 vecht de RSF tegen de Soedanese strijdkrachten om controle over het land, wat heeft geleid tot duizenden doden en een van 's werelds ergste humanitaire crises. Meer dan 20.000 mensen zijn tot nu toe omgekomen en 15 miljoen anderen zijn ontheemd, volgens de VN en lokale autoriteiten. Onderzoek van Amerikaanse wetenschappers schat het dodental echter op ongeveer 130.000.