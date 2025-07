Het Amerikaanse Ministerie van Defensie heeft contracten ter waarde van elk maximaal $ 200 miljoen toegekend aan OpenAI, Google, Anthropic en Elon Musk’s xAI om het gebruik van geavanceerde kunstmatige intelligentie binnen het leger en de federale overheid te versnellen.

Het Chief Digital and Artificial Intelligence Office van het Pentagon verklaarde maandag dat de overeenkomsten gericht zijn op het opschalen van de inzet van "agentic AI-workflows" om belangrijke nationale veiligheidsprioriteiten aan te pakken.

"Het opzetten van deze samenwerkingen zal het gebruik van en de ervaring met geavanceerde AI-capaciteiten binnen het Ministerie van Defensie verbreden en het vermogen van deze bedrijven vergroten om kritieke nationale veiligheidsbehoeften te begrijpen en aan te pakken," aldus het ministerie in een verklaring.

De toekenningen volgen op een contract van $ 200 miljoen dat vorige maand werd aangekondigd met OpenAI om AI-tools te prototypen voor zowel gevechts- als bedrijfsoperaties.

Maandag liet Musks bedrijf xAI weten dat hun Grok-chatbot beschikbaar zal zijn voor Amerikaanse overheidsinstanties onder een nieuwe suite genaamd "Grok for Government."

De tool staat nu vermeld op de General Services Administration (GSA)-lijst, waardoor elke federale afdeling of instantie toegang kan aanschaffen.

"De toekenningen van vandaag brengen het beste Amerikaanse AI-talent samen om geavanceerde AI toe te passen op DoD-gebruiksscenario’s," aldus het Pentagon.

Een nieuw tijdperk van samenwerking

Doug Matty, de Chief Digital and Artificial Intelligence Officer van het Pentagon, verklaarde dat de adoptie van AI "de capaciteit van het ministerie transformeert om onze strijdkrachten te ondersteunen en strategisch voordeel te behouden."

Hij voegde eraan toe dat samenwerking met commerciële aanbieders zal helpen om AI snel te integreren in gebieden zoals inlichtingen, operaties en IT-systemen voor ondernemingen.

De regering-Biden heeft federale instanties aangespoord om de binnenlandse AI-ontwikkeling te versterken en overmatige afhankelijkheid van buitenlandse platforms te vermijden.

In april gaf het White House Office of Management and Budget richtlijnen uit waarin instanties werden aangespoord ervoor te zorgen dat AI-adoptie het publiek ten goede komt en tegelijkertijd de concurrentie in de Amerikaanse technologiesector behoudt.