De voormalige Nigeriaanse president Muhammadu Buhari is begraven in het familiedomein in de stad Daura, in de staat Katsina, terwijl duizenden mensen samenkwamen voor openbare gebeden en militaire eerbetonen.

Buhari overleed zondag op 82-jarige leeftijd in een kliniek in Londen.

Zijn stoffelijk overschot werd onder zware beveiliging teruggevlogen naar Nigeria, waar een laatste privé begrafenisceremonie plaatsvond in zijn geboortestad, minder dan 20 kilometer van de grens met Niger.

Een militaire band speelde een ceremonieel afscheid terwijl Buhari's lichaam, gehuld in de Nigeriaanse vlag, het domein werd binnengedragen.

Later werd de vlag verwijderd en werd hij volgens islamitische tradities begraven in een witte lijkwade.

De Nigeriaanse president Bola Tinubu, Afrika's rijkste man Aliko Dangote, en hoogwaardigheidsbekleders uit Guinee-Bissau en Niger woonden de ceremonie bij.

Ook de voormalige president van Niger, Mahamadou Issoufou, was aanwezig.

Lokale media meldden een zware inzet van politie, soldaten en agenten in burgerkleding.

Buhari regeerde Nigeria eerst als militair leider in de jaren 80, voordat hij in 2015 terugkeerde als civiele president. Hij won toen de eerste verkiezing in het land waarin een oppositiekandidaat een zittende president versloeg.

Hij diende twee termijnen tot 2023.