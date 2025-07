President Donald Trump heeft aangekondigd dat hij van plan is invoerheffingen van meer dan 10 procent op te leggen aan kleinere landen, waaronder landen in Afrika en het Caribisch gebied. Daarnaast meldde hij dat er een overeenkomst is gesloten met Indonesië, waarbij Indonesische goederen bij binnenkomst in de VS een tarief van 19 procent zullen krijgen.

"We zullen waarschijnlijk één tarief voor al deze landen instellen," vertelde Trump dinsdag aan verslaggevers, waarbij hij suggereerde dat een vast tarief "iets meer dan 10%" zou gelden voor goederen uit minstens 100 landen.

De tarieven zullen naar verwachting vanaf 1 augustus van kracht worden.

Minister van Handel Howard Lutnick verduidelijkte dat de getroffen landen voornamelijk in Afrika en het Caribisch gebied liggen — regio's die relatief lage handelsvolumes met de VS hebben en waarschijnlijk geen grote invloed zullen hebben op Trumps bredere doel om handelsonevenwichtigheden te verminderen.

Over Indonesië zei Trump dat het overeengekomen tarief aanzienlijk lager is dan de 32 procent die hij aanvankelijk dreigde op te leggen.

"Als onderdeel van de overeenkomst heeft Indonesië zich verplicht om voor 15 miljard dollar aan Amerikaanse energie te kopen, 4,5 miljard dollar aan Amerikaanse landbouwproducten en 50 Boeing-vliegtuigen, waarvan veel 777's," schreef Trump op Truth Social.

Trump heeft al brieven gestuurd naar ongeveer twee dozijn landen en de Europese Unie, waarin de invoertarieven worden uiteengezet die vanaf volgende maand van kracht zullen zijn.

De nieuwste ronde van tarieven volgt op zijn eerdere aankondiging in april, waarin historisch hoge invoerbelastingen werden ingevoerd en marktschommelingen werden veroorzaakt.

Een onderhandelingsperiode van 90 dagen die hij destijds initieerde, liep af op 9 juli.

De president gaf ook aan dat farmaceutische importen tegen het einde van de maand mogelijk nieuwe tarieven zullen krijgen.

"We zullen daar waarschijnlijk iets aankondigen," zei hij.

Hij voegde eraan toe dat tarieven op computerchips volgens een vergelijkbaar model zouden worden ingevoerd, beginnend met lagere tarieven om binnenlandse productie te stimuleren voordat ze in de loop van de tijd worden verhoogd.