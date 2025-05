Kristi Noem van de Amerikaanse Binnenlandse Veiligheid stuurt een brief naar de universiteit om hen op de hoogte te brengen van de beslissing.

“Ik schrijf u om u te informeren dat met onmiddellijke ingang de certificering van het Student and Exchange Visitor Program van Harvard University is ingetrokken,” schreef Noem in een brief die zij donderdag deelde op X.

Noem verklaarde dat de regering-Trump Harvard verantwoordelijk houdt voor “het aanwakkeren van geweld, antisemitisme en het coördineren met de Chinese Communistische Partij op haar campus.”

“Het is een privilege, geen recht, voor universiteiten om buitenlandse studenten in te schrijven en te profiteren van hun hogere collegegeld om hun miljardenfondsen te spekken. Harvard heeft voldoende kansen gehad om het juiste te doen. Ze hebben geweigerd.

“Ze hebben hun certificering voor het Student and Exchange Visitor Program verloren als gevolg van hun falen om zich aan de wet te houden,” schreef ze op X.

Een woordvoerder van Harvard, Jason Newton, noemde de actie van de overheid “onwettig”.

“We zijn volledig toegewijd aan het behouden van Harvard's vermogen om internationale studenten en wetenschappers te ontvangen, die afkomstig zijn uit meer dan 140 landen en de universiteit – en dit land – onmetelijk verrijken,” zei Newton in een verklaring.

Hij benadrukte dat de universiteit “snel” werkt om richtlijnen te bieden aan de campusgemeenschap en voegde eraan toe: “Deze vergeldingsactie dreigt ernstige schade toe te brengen aan de Harvard-gemeenschap en ons land, en ondermijnt Harvard's academische en onderzoeksdoelstellingen.”

Het ministerie van Volksgezondheid en humanitaire diensten (HHS) kondigde maandag aan dat het $60 miljoen aan federale subsidies aan Harvard beëindigt. De regering-Trump heeft al meer dan $2,2 miljard aan federale subsidies voor Harvard bevroren, evenals $60 miljoen aan contracten.

Harvard heeft de regering aangeklaagd en beweert dat het bevriezen van de financiering in strijd is met het Eerste Amendement en de federale wet, die de president verbiedt om direct of indirect de belastingdienst (IRS) opdracht te geven een audit of onderzoek uit te voeren of te beëindigen.

Harvard-president Alan Garber kondigde vorige week aan dat de universiteit $250 miljoen van haar eigen middelen zal gebruiken om onderzoek te ondersteunen. De regering-Trump heeft gedreigd federale financiering voor veel universiteiten, waaronder Harvard, te bevriezen, met als reden campusprotesten ter ondersteuning van Palestina en programma's voor diversiteit, gelijkheid en inclusie (DEI).