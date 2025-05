De leiders van Vietnam en Spanje hebben toegezegd de economische banden en defensiesamenwerking te versterken en spraken hun steun uit voor het handhaven van vrijhandel, op een moment dat beide landen te maken hebben met wederzijdse tarieven van de regering-Trump.

Spanje en Vietnam, een Aziatische productie-gigant, proberen de invoering van tarieven van 46 procent op Vietnamese goederen en 25 procent op producten uit de Europese Unie die de VS binnenkomen, te voorkomen. Deze tarieven zouden woensdag van kracht worden.

Vietnam wil de banden met Spanje zo snel mogelijk upgraden naar het niveau van een uitgebreide strategische partnerschap, zei premier Pham Minh Chinh tijdens een bezoek van zijn Spaanse ambtgenoot Pedro Sanchez.

"Gezien de huidige mondiale situatie, geldt: hoe moeilijker en uitdagender het is, des te meer we moeten samenwerken en het multilateralisme moeten benadrukken," zei Chinh tijdens een gezamenlijke persconferentie met Sanchez in Hanoi.

Sanchez verklaarde dat Spanje gelooft in economische openheid en tegen handelsconflicten is.

"Spanje steunt een op regels gebaseerd internationaal systeem, vrijhandel en economische openheid, en is van mening dat handelsoorlogen niemand ten goede komen, maar iedereen schaden," zei hij.

Spanje wil zijn aanwezigheid in Vietnam uitbreiden, onder meer op het gebied van spoorweginfrastructuur, waar Spanje expertise kan delen vanuit de ervaring met de bouw van zijn eigen hogesnelheidsnetwerk, aldus Sanchez.

Vietnam is van plan om te investeren in zijn verouderde spoorwegsysteem, inclusief plannen voor de bouw van een 1541 km lange hogesnelheidslijn die Hanoi verbindt met de zakelijke hub Ho Chi Minh-stad, evenals spoorverbindingen met China.