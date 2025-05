“De muren hebben oren.” Voor veel Libanezen van middelbare leeftijd roept deze huiveringwekkende uitdrukking de alomtegenwoordige angst op die het leven onder het Syrische regime kenmerkte.

Willekeurige arrestaties, verdwijningen van politieke dissidenten en de constante dreiging van geweld creëerden een cultuur van angst in Libanon, opgelegd door de Syrische autoriteiten in het buurland. Syrische troepen kwamen op 1 juni 1976 Libanon binnen, met de claim op te treden als vredeshandhavers in de Libanese burgeroorlog, die een jaar eerder was begonnen. Hun aanwezigheid strekte zich echter ver uit voorbij het einde van de oorlog, waarbij Syrië bijna 30 jaar lang aanzienlijke militaire en politieke controle over Libanon uitoefende.

Controleposten bemand door Syrische troepen waren verspreid over Libanon, censuur was wijdverbreid en arrestaties door het Syrische leger richtten zich vooral op gemeenschappen die loyaal waren aan de gevangengenomen christelijke leider Samir Geagea, de verbannen generaal Michel Aoun en soennitische bolwerken zoals Tripoli.

Het Taif-akkoord

De Libanese burgeroorlog eindigde officieel in 1990 na de ondertekening van het Taif-akkoord in 1989, dat vrede moest brengen, maar in plaats daarvan de Syrische dominantie over Libanon verankerde. Het akkoord introduceerde belangrijke hervormingen, waaronder een verschuiving van uitvoerende macht van de Maronitische president naar de soennitische premier, om een meer evenwichtige machtsverdeling te waarborgen.

Het herstructureerde het sektarische politieke systeem van Libanon om gelijke vertegenwoordiging tussen christenen en moslims te garanderen. Het akkoord riep ook op tot ontwapening van milities, hoewel Hezbollah opmerkelijk genoeg werd vrijgesteld, omdat het beweerde zich te verzetten tegen de Israëlische bezetting. Het akkoord voorzag in een gefaseerde terugtrekking van ongeveer 14.000 Syrische troepen, maar gaf hen tijdelijke autoriteit, die ze gebruikten om hun controle over het land te verstevigen.

Terwijl Israël het zuiden bezette, breidde Syrië zijn dominantie uit over de rest van Libanon, inclusief de economie. De wederopbouw na de oorlog zag de verdeling van rijkdom onder krijgsheren en politieke elites, geregisseerd door de Syrische autoriteiten.

De moord op Rafik Hariri

In de jaren negentig probeerde Rafik Hariri, een zakenman die premier werd, Libanon te herbouwen tot een sterke, onafhankelijke staat die zijn bezetters kon overstijgen.

Zijn visie bracht hem echter in botsing met Syrië. Hariri's steun voor VN-resolutie 1559, die opriep tot de terugtrekking van alle buitenlandse troepen uit Libanon en de ontwapening van milities, maakte hem uiteindelijk tot doelwit voor moord.

De moord op Hariri op 14 februari 2005 door Hezbollah-lid Salim Ayyash schokte de natie en ontketende de 14 maart-beweging, een massale opstand die een einde eiste aan de Syrische hegemonie. Onder enorme binnenlandse en internationale druk trok het Syrische leger zich op 26 april 2005 terug uit Libanon.

Dit moment van triomf werd niet door iedereen in Libanon gevierd. Voor sommige Libanezen, met name degenen die onder Syrisch bewind hadden geprofiteerd, voelde de terugtrekking als een verlating. Tijdens de bijna drie decennia van Syrische aanwezigheid in Libanon profiteerden velen van de stabiliteit en patronagenetwerken die het bood, wat zakelijke groei, politieke allianties en economische kansen mogelijk maakte—zij het vaak in het voordeel van degenen die met Syrische belangen waren verbonden.

Het machtsvacuüm dat achterbleef na het vertrek van het Syrische leger in 2005 werd snel opgevuld door Hezbollah, een groep die sterk werd gesteund door Iran. Hezbollah, opgericht in 1982 als een verzetsbeweging tegen de Israëlische bezetting in Zuid-Libanon, bleef buiten het formele politieke systeem van Libanon tot de parlementsverkiezingen van 1992.

Deze verkiezingen, gekenmerkt door een wijdverspreide christelijke boycot en de ballingschap of gevangenschap van hun politieke leiders onder Syrische druk, effenden de weg voor Hezbollah om toe te treden tot de regering. Door deel te nemen aan het politieke leven, transformeerde Hezbollah van een puur militante verzetsgroep naar een belangrijke politieke macht.

De Syrische revolutie

Tussen 2004 en 2013 vond een reeks politieke moorden plaats in Libanon, gericht op anti-Syrische figuren zoals journalisten Samir Kassir en Gebran Tueni, evenals politici Pierre Gemayel en Mohammad Chatah. Tegen 2011, toen de Syrische revolutie begon, sloot de 14 maart-beweging zich aan bij Syrische oppositiegroepen en riep op tot een einde aan het regime van Bashar al-Assad.

Te midden van de daaropvolgende burgeroorlog vluchtten meer dan twee miljoen Syrische vluchtelingen naar Libanon, wat een enorme druk legde op de al fragiele infrastructuur van het land. Ondanks de kwetsbaarheid van het Syrische regime in 2012, greep Hezbollah, geholpen door de Iraanse Revolutionaire Garde, militair in om het regime te verzekeren van overleving. Dit verdiepte de betrokkenheid van Libanon bij regionale conflicten, versterkte de dominantie van Hezbollah over de Libanese politiek en verlengde de heerschappij van Assad.

Twaalf jaar later, op 7 oktober 2023, na de door Hamas geleide aanvallen op Israël, verklaarde Hezbollah zijn steun aan de Palestijnse verzetsgroep onder de vlag van 'Eenheid van de Fronten'. Deze stap bleek desastreus. In de loop van het afgelopen jaar hebben Israëlische aanvallen de leiding van Hezbollah gedecimeerd, waardoor hun invloed aanzienlijk is verzwakt. De Syrische oppositie, aangemoedigd door deze ontwikkelingen, rukte op van Idlib naar Aleppo met weinig weerstand en wierp uiteindelijk het Assad-regime omver deze maand.

Libanese presidentschap

Dit zal een monumentale impact hebben op Libanon. Op 9 januari 2025 staat het land op het punt geschiedenis te schrijven met zijn presidentsverkiezingen, de eerste sinds het einde van de burgeroorlog die plaatsvinden zonder Syrische politieke inmenging.

Decennialang werden de presidenten van Libanon gekozen onder een systeem dat Syrische goedkeuring vereiste, waarbij het regime vaak de Libanese grondwet omzeilde om presidentiële mandaten te verlengen. Deze aanstaande verkiezing symboliseert een moeizaam herwonnen soevereiniteit en democratische zeggenschap, en geeft Libanese parlementsleden de kans om voor het eerst in de moderne geschiedenis vrij hun president te kiezen.

De val van het Assad-regime heeft niet alleen de Syrische invloed uit de Libanese politiek verwijderd, maar ook pijnlijke wonden heropend voor veel Libanezen. Duizenden families worden nog steeds achtervolgd door het lot van geliefden die verdwenen bij Syrische controleposten of omkwamen in detentiecentra. De vrijlating van gevangenen onthulde de wreedheid van het regime, wat sommigen afsluiting bood, terwijl het voor anderen het verdriet vernieuwde in hun zoektocht naar antwoorden.

Een verzwakt Hezbollah heeft verder de weg vrijgemaakt voor democratische vooruitgang in Libanon. Sinds het einde van de presidentiële termijn van Michel Aoun in oktober 2022 hebben Hezbollah en zijn bondgenoten in het parlement, waaronder de Vrije Patriottische Beweging en de Amal-beweging, het politieke systeem verlamd door de verkiezing van een nieuwe president te blokkeren.

Hoewel Hezbollah nog steeds politiek aanwezig is, is haar militaire invloed aanzienlijk afgenomen na de instorting van haar bevoorradingsketens in Syrië en bases in Libanon. Deze verschuiving wordt toegejuicht door de pro-Syrische revolutionaire krachten in Libanon, die het zien als een kans om de greep van de groep op de instellingen van het land te versoepelen.

Als dit nieuwe leiderschap in Syrië zijn verplichtingen kan nakomen, zou het de weg kunnen effenen voor een historische verschuiving in de betrekkingen tussen Libanon en Syrië, waarbij vertrouwen en samenwerking worden bevorderd na jaren van vijandigheid. De overgang biedt beide landen ook een kans om opnieuw op te bouwen, met het bestuursmodel en de economische ontwikkeling van Turkije als mogelijke referentiepunten.

Het bereiken van duurzame vrede en stabiliteit vereist echter zorgvuldige aandacht voor overgangsrechtvaardigheid en verantwoording. Beide landen moeten ervoor zorgen dat de pijn van het verleden niet wordt vergeten, maar in plaats daarvan wordt gebruikt als fundament voor een rechtvaardigere en inclusievere toekomst.