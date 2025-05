Het Israëlische leger beweerde woensdag een drone uit Jemen te hebben onderschept.

Legerwoordvoerder Avichay Adraee verklaarde op X dat de drone werd gedetecteerd vanuit het oosten, verwijzend naar Jemen.

Hij zei dat Israëlische gevechtsvliegtuigen de drone hebben neergeschoten en dat luchtsaanval sirenes volgens protocol werden geactiveerd.

Op dinsdag voerde het Israëlische leger luchtaanvallen uit in Jemen, gericht op de luchthaven van Sanaa, elektriciteitscentrales en industriële faciliteiten. Hierbij kwamen minstens zeven mensen om het leven en raakten 74 anderen gewond.

De Houthi's hebben sinds november 2023 schepen aangevallen die door de Rode Zee, de Arabische Zee, de Straat van Bab al-Mandab en de Golf van Aden varen, uit solidariteit met de Palestijnen in Gaza. Daar zijn meer dan 52.600 mensen omgekomen door een brute Israëlische aanval die al meer dan 19 maanden duurt, waarvan de meeste slachtoffers vrouwen en kinderen zijn.

De groep stopte met aanvallen toen in januari een wapenstilstand in Gaza werd afgekondigd tussen Israël en de Palestijnse verzetsgroep Hamas, maar hervatte deze na de hernieuwde Israëlische luchtaanvallen op Gaza in maart.

Oman kondigde dinsdag een wapenstilstand aan tussen de VS en de Houthi's in Jemen, nadat president Donald Trump verklaarde dat de groep geen aanvallen meer zal uitvoeren op commerciële schepen.