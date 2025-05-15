Галлюцинации искусственного интеллекта: как фантазируют машины

Даже самые продвинутые нейросети склонны к ошибкам — так называемым галлюцинациям: когда выдуманная информация звучит как достоверный факт. От фальшивых цитат до несуществующих идиом — ИИ уверенно фантазирует о том, чего нет. Как доверять ИИ?

Даже самые продвинутые нейросети склонны к ошибкам — так называемым галлюцинациям: когда выдуманная информация звучит как достоверный факт. От фальшивых цитат до несуществующих идиом — ИИ уверенно фантазирует о том, чего нет. Как доверять ИИ?