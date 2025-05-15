Экологическая катастрофа в Северном море?Экологическая катастрофа в Северном море?
Столкновение танкера и грузового судна в Северном море привело к пожару и утечке нефтепродуктов. Контейнеровоз перевозил цианид натрияСтолкновение танкера и грузового судна в Северном море привело к пожару и утечке нефтепродуктов. Контейнеровоз перевозил цианид натрия
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Галлюцинации искусственного интеллекта: как фантазируют машины
Даже самые продвинутые нейросети склонны к ошибкам — так называемым галлюцинациям: когда выдуманная информация звучит как достоверный факт. От фальшивых цитат до несуществующих идиом — ИИ уверенно фантазирует о том, чего нет. Как доверять ИИ?Даже самые продвинутые нейросети склонны к ошибкам — так называемым галлюцинациям: когда выдуманная информация звучит как достоверный факт. От фальшивых цитат до несуществующих идиом — ИИ уверенно фантазирует о том, чего нет. Как доверять ИИ?
Галлюцинации искусственного интеллекта: как фантазируют машиныГаллюцинации искусственного интеллекта: как фантазируют машины
Даже самые продвинутые нейросети склонны к ошибкам — так называемым галлюцинациям: когда выдуманная информация звучит как достоверный факт. От фальшивых цитат до несуществующих идиом — ИИ уверенно фантазирует о том, чего нет. Как доверять ИИ?Даже самые продвинутые нейросети склонны к ошибкам — так называемым галлюцинациям: когда выдуманная информация звучит как достоверный факт. От фальшивых цитат до несуществующих идиом — ИИ уверенно фантазирует о том, чего нет. Как доверять ИИ?
Alibaba захватила пальму первенства в гонке ИИAlibaba захватила пальму первенства в гонке ИИ
Акции компании выросли на 8% на фоне презентации QwQ-32B, демонстрирующей впечатляющие возможности в математике и кодировании.Акции компании выросли на 8% на фоне презентации QwQ-32B, демонстрирующей впечатляющие возможности в математике и кодировании.