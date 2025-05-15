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БИЗНЕС И ТЕХНОЛОГИИ

Новости о технологиях

Китай показал водородную бомбу нового типа
Китайские ученые провели испытание инновационной водородной бомбы без использования ядерных компонентов
Китай показал водородную бомбу нового типа
Аккумуляторы парализуют работу полиции в Германии
Немецкие правоохранители вынуждены отменять выезды из-за быстрой разрядки электромобилей
Аккумуляторы парализуют работу полиции в Германии
Экологическая катастрофа в Северном море?
Столкновение танкера и грузового судна в Северном море привело к пожару и утечке нефтепродуктов. Контейнеровоз перевозил цианид натрия
Экологическая катастрофа в Северном море?
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Эльшад Мусаоглу
Галлюцинации искусственного интеллекта: как фантазируют машины
Даже самые продвинутые нейросети склонны к ошибкам — так называемым галлюцинациям: когда выдуманная информация звучит как достоверный факт. От фальшивых цитат до несуществующих идиом — ИИ уверенно фантазирует о том, чего нет. Как доверять ИИ?
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Эльшад Мусаоглу
Новое великое замещение: ИИ вытесняет специалистов
В одну реку дважды: ЕС возобновит контракты с «Газпромом»?
Turkish Airlines установила новый рекорд Гиннесса за полеты в 120 стран
Путь биткоина: от пиццы до цифрового золота
Alibaba захватила пальму первенства в гонке ИИ
Акции компании выросли на 8% на фоне презентации QwQ-32B, демонстрирующей впечатляющие возможности в математике и кодировании.
Alibaba захватила пальму первенства в гонке ИИ
Впервые на Луну прибыл частный зонд
Исследовательский аппарат Blue Ghost от компании Firefly успешно сел на поверхность спутника Земли
Впервые на Луну прибыл частный зонд
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