Лунный зонд Blue Ghost, разработанный компанией Firefly Aerospace, успешно совершил посадку на Луне, доставив 10 научных экспериментов для NASA. Это первый успешный частный лунный посадочный модуль, опередивший конкурентов в новой гонке за освоение спутника.

Зонд приземлился на склонах древнего вулканического купола в северо-восточной части Луны. Подтверждение мягкой посадки поступило из центра управления миссией в Техасе. «Мы на Луне», — объявили инженеры, добавив, что аппарат стабилен.

NASA выделило $100 млн на саму доставку и еще $43,5 млн на научное оборудование. Среди экспериментов — вакуумный насос для сбора лунного грунта, бур для измерения температуры на глубине до 3 метров и устройство для борьбы с абразивной лунной пылью, которая усложняла работу астронавтов программы «Аполлон».

Следом за Blue Ghost на Луну в четверг отправится зонд от компании Intuitive Machines, а через три месяца — японский модуль ispace. NASA планирует поддерживать темп отправки двух частных миссий в год, осознавая, что не все из них окажутся успешными.