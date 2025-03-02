БИЗНЕС И ТЕХНОЛОГИИ
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Впервые на Луну прибыл частный зонд
Исследовательский аппарат Blue Ghost от компании Firefly успешно сел на поверхность спутника Земли
Впервые на Луну прибыл частный зонд
/ AP
2 марта 2025 г.

Лунный зонд Blue Ghost, разработанный компанией Firefly Aerospace, успешно совершил посадку на Луне, доставив 10 научных экспериментов для NASA. Это первый успешный частный лунный посадочный модуль, опередивший конкурентов в новой гонке за освоение спутника.

Зонд приземлился на склонах древнего вулканического купола в северо-восточной части Луны. Подтверждение мягкой посадки поступило из центра управления миссией в Техасе. «Мы на Луне», — объявили инженеры, добавив, что аппарат стабилен.

NASA выделило $100 млн на саму доставку и еще $43,5 млн на научное оборудование. Среди экспериментов — вакуумный насос для сбора лунного грунта, бур для измерения температуры на глубине до 3 метров и устройство для борьбы с абразивной лунной пылью, которая усложняла работу астронавтов программы «Аполлон».

Следом за Blue Ghost на Луну в четверг отправится зонд от компании Intuitive Machines, а через три месяца — японский модуль ispace. NASA планирует поддерживать темп отправки двух частных миссий в год, осознавая, что не все из них окажутся успешными.

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