ПОЛИТИКА
1 мин чтения
Китай показал водородную бомбу нового типа
Китайские ученые провели испытание инновационной водородной бомбы без использования ядерных компонентов
Китай показал водородную бомбу нового типа
Грибовидное облако первого испытания водородной бомбы / Reuters
21 апреля 2025 г.

Китайские исследователи провели успешное испытание водородной бомбы, не содержащей ядерных компонентов. Об этом сообщила газета South China Morning Post со ссылкой на статью, опубликованную в марте в журнале Journal of Projectiles, Rockets, Missiles and Guidance.

Согласно публикации, двухкилограммовое устройство вызвало образование огненного шара температурой свыше 1000°C, который сохранялся более двух секунд. Это, как отмечается, в 15 раз дольше, чем аналогичный по массе взрыв традиционного тротила.

Разработка принадлежит 705-му научно-исследовательскому институту Китайской государственной судостроительной корпорации (CSSC), играющему ключевую роль в создании подводного оружия КНР. Испытанное устройство основано на гидриде магния — веществе, способном безопасно хранить водород, связанный на молекулярном уровне.

Руководитель группы ученых Ван Сюэфэн пояснил: «Взрывы газообразного водорода воспламеняются с минимальной энергией, имеют широкий диапазон взрыва и высвобождают пламя, которое быстро распространяется наружу и широко охватывает территорию».

По его словам, ученые могут точно контролировать интенсивность взрыва, что позволяет равномерно поражать цели на большой площади.

Изначально технология создавалась для доставки водорода в удаленные районы в целях использования в топливных элементах, обеспечивающих экологически чистую энергию и тепло. Однако теперь она рассматривается и как потенциальная альтернатива традиционным взрывчатым веществам в военной сфере.

Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us