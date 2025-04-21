Китайские исследователи провели успешное испытание водородной бомбы, не содержащей ядерных компонентов. Об этом сообщила газета South China Morning Post со ссылкой на статью, опубликованную в марте в журнале Journal of Projectiles, Rockets, Missiles and Guidance.

Согласно публикации, двухкилограммовое устройство вызвало образование огненного шара температурой свыше 1000°C, который сохранялся более двух секунд. Это, как отмечается, в 15 раз дольше, чем аналогичный по массе взрыв традиционного тротила.

Разработка принадлежит 705-му научно-исследовательскому институту Китайской государственной судостроительной корпорации (CSSC), играющему ключевую роль в создании подводного оружия КНР. Испытанное устройство основано на гидриде магния — веществе, способном безопасно хранить водород, связанный на молекулярном уровне.

Руководитель группы ученых Ван Сюэфэн пояснил: «Взрывы газообразного водорода воспламеняются с минимальной энергией, имеют широкий диапазон взрыва и высвобождают пламя, которое быстро распространяется наружу и широко охватывает территорию».

По его словам, ученые могут точно контролировать интенсивность взрыва, что позволяет равномерно поражать цели на большой площади.

Изначально технология создавалась для доставки водорода в удаленные районы в целях использования в топливных элементах, обеспечивающих экологически чистую энергию и тепло. Однако теперь она рассматривается и как потенциальная альтернатива традиционным взрывчатым веществам в военной сфере.