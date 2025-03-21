БИЗНЕС И ТЕХНОЛОГИИ
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Аккумуляторы парализуют работу полиции в Германии
Немецкие правоохранители вынуждены отменять выезды из-за быстрой разрядки электромобилей
Аккумуляторы парализуют работу полиции в Германии
/ AFP
21 марта 2025 г.

Немецкие полицейские все чаще выражают недовольство служебными электромобилями — батареи разряжаются слишком быстро, что мешает оперативной работе.

Как заявил газете Bild заместитель главы профсоюза полиции Ральф Кустерер, были случаи, когда патруль не смог завершить задание, потому что автомобиль разрядился — даже несмотря на ночную зарядку на базе.

Часть офицеров, по его словам, вынуждена проводить рабочее время у зарядных станций, ожидая восстановления заряда.

Летом 2024 года полиция земли Баден-Вюртемберг получила 136 электрокаров Audi Q4 e-tron 45 Quattro стоимостью от 55 тыс. евро за штуку. Министр внутренних дел земли Томас Штробль (ХДС) назвал это вложением в безопасность и защиту климата. Власть в регионе делят партия «Зеленых» и ХДС.

Когда депутат Юлия Голль поинтересовалась, как министерство оценивает эффективность таких машин, чиновники ответили, что полицейские могут использовать время зарядки для изучения материалов на служебных смартфонах. Голль назвала этот ответ «гротескным» и не имеющим отношения к реальной полицейской работе.

«В реальности два офицера сидят в машине и ждут подмогу», — сетует Кустерер.

При этом МВД Баден-Вюртемберга сообщило, что статистика по случаям, когда задания срывались из-за разряда батареи, не ведется — поэтому масштаб проблемы неизвестен.

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