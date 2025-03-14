Сегодня мы стоим на пороге эпохи, когда разговоры о мощном ИИ уже не звучат как фантастика — они становятся реальностью, которую мы можем увидеть в ближайшие годы.

В целом, под мощным ИИ мы понимаем систему, способную решать сложнейшие задачи — от доказательства математических теорем до написания сложного кода и создания литературных произведений. Причем такой ИИ будет иметь доступ ко всем цифровым интерфейсам, которые доступны человеку, включая текст, аудио и видео.

Сегодня нейросети уже способны выполнять задачи, требующие часов, дней или недель. В перспективе ИИ сможет взаимодействовать с реальным миром через существующие инструменты — роботов, лабораторное оборудование — и даже проектировать новые устройства для выполнения своих задач.

Отдельного внимания заслуживает способность и потенциал ИИ в замене разработчиков. При этом, по мнению специалистов, это не разговор о далеком будущем. Революция в программировании, вызванная искусственным интеллектом, стремительно набирает обороты. Уже сейчас мы видим, как нейросети и модели вроде ChatGPT способны писать код, создавать сложные алгоритмы и даже разрабатывать приложения.

Но насколько реальна перспектива массового замещения разработчиков ИИ и какие последствия это может повлечь?

На мероприятии Совета по международным отношениям Дарио Амодей — исследователь в области искусственного интеллекта, соучредитель и гендиректор компании Anthropic, разработавшей серию крупных языковых моделей Claude AI, а также бывший вице-президент по исследованиям в OpenAI — отметил, что развитие моделей ИИ происходит по экспоненте. По его словам, еще в 2019 году нейросети едва могли создавать связные абзацы текста. Прошло всего несколько лет, и сегодня модели генерируют миллиарды долларов дохода, помогают писать код и общаются на уровне, приближенном к человеческому.

Ранее, в своем эссе « Машины нежной любви », Амодей прогнозировал, что в ближайшие годы искусственный интеллект превзойдет уровень знаний и интеллекта, сопоставимый с лауреатами Нобелевской премии в различных областях.

В этом эссе, подзаголовок которого — «Как ИИ может изменить мир к лучшему», он пытается представить возможные положительные сценарии развития. При этом он признает, что будущее сложно предсказать с высокой точностью, а влияние ИИ может оказаться даже более непредсказуемым, чем прошлые технологические изменения.

Тем не менее список возможных положительных применений мощного ИИ очень длинный и включает робототехнику, производство, энергетику и многое другое. Однако Амодей сосредотачивается на пяти направлениях, которые, как он считает, обладают наибольшим потенциалом для прямого улучшения качества жизни людей: биология и физическое здоровье, нейронаука и психическое здоровье, экономическое развитие и борьба с бедностью, мир и управление, работа и смысл жизни.

На этой неделе глава Anthropic также сделал весьма смелый прогноз, способный потрясти всю индустрию разработки программного обеспечения — одну из самых динамично развивающихся сфер за последние десятилетия. По его словам, уже через три-шесть месяцев до 90% всего кода будет писаться искусственным интеллектом. А через год ИИ может взять на себя практически весь процесс программирования.

«Разработчики по-прежнему будут нужны для постановки задач, определения условий и целей, но и эту часть работы со временем возьмет на себя технология», — говорит Амодей. По его мнению, пока остаются «островки» задач, которые лучше решают люди, но ИИ неизбежно будет их осваивать и вытеснять человека из процесса.

Тем не менее полное замещение человека машиной — это не только вызов, но и возможность. Амодей считает, что это откроет новую эпоху глубоких размышлений о том, как сделать человеческий капитал максимально полезным. «Нам нужно иначе осмыслить понятия полезности и бесполезности, чем мы делали это раньше», — подчеркивает он.

Генеральный директор NVIDIA, Дженсен Хуанг, выразил схожие взгляды, заявив, что программирование, возможно, уже утратило свою актуальность из-за быстрого распространения искусственного интеллекта. Вместо этого он порекомендовал биологию, образование, производство или сельское хозяйство как перспективные и более стабильные альтернативы для будущих поколений.

В прошлом году Хуанг даже опроверг советы, которые многие мыслители давали на протяжении лет, призывая молодежь изучать информатику, чтобы конкурировать в информационную эпоху. Больше этого не требуется.



«На самом деле, теперь все наоборот», — сказал Хуанг.



По его словам, цель состоит в создании технологий, которые не требуют программирования, а взаимодействие с ними должно быть настолько простым, чтобы каждый человек мог быть программистом. Это, по его мнению, и является настоящим чудом.

Google также уже сейчас активно внедряет ИИ в процесс разработки — более 25% нового кода компании создается при участии искусственного интеллекта. Глава Alphabet (Google), Сундар Пичаи, считает, что ИИ играет ключевую роль в улучшении работы разработчиков. «Сегодня более четверти всего нового кода в Google генерируется ИИ, а затем проверяется и принимается инженерами», — заявил он на конференц-звонке по итогам квартала в октябре. «Это помогает нашим инженерам делать больше и двигаться быстрее».

В то же время многие крупные технологические компании сокращают сотрудников: Intel и Tesla уволили более 10 тыс. человек за последние два года.

Ожидается, что и другие технологические компании последуют этому примеру и начнут внедрять ИИ в свои процессы, если еще не начали.

Однако далеко не все разделяют столь радикальные взгляды. Глава IBM Арвинд Кришна настроен более сдержанно и считает, что в обозримом будущем доля кода, создаваемого ИИ, составит лишь 20-30%, а не 90%, как прогнозирует Амодей.

«Есть простые задачи, где автоматизация действительно эффективна, но есть и множество сложных случаев, где без человеческого участия не обойтись», — объясняет Кришна. Он также подчеркивает, что ИИ, повышая продуктивность программистов, способствует росту компаний: чем более продуктивна компания, тем большую она занимает долю на рынке и предлагает больше продуктов.

Глава Meta Марк Цукерберг в январе этого года также выразил осторожный оптимизм, заявив, что в 2025 году ИИ-агенты смогут достичь уровня квалифицированного программиста среднего звена. Однако он добавил, что кардинальные изменения начнутся не раньше следующего года, и надеется, что Meta станет компанией, лидирующей в этой инновации.

Несмотря на это, по прогнозам Бюро трудовой статистики США, спрос на программистов сохранится: ожидается, что к 2033 году сфера разработки программного обеспечения вырастет на 17%. Вопрос в том, какую роль в этой трансформации будут играть люди и насколько быстро технологии возьмут на себя ключевые задачи отрасли. Следует сказать, что с развитием ИИ инструменты специализированных генеративных моделей становятся не просто вспомогательными средствами, а полноценными участниками процесса разработки. Это увеличивает спрос на специалистов, способных эффективно взаимодействовать с такими системами, понимать машинное обучение и обрабатывать данные.

Другими словами, сокращение рутинной работы может уменьшить команды разработчиков, но одновременно создает новые модели «партнерства» между людьми и алгоритмами, что уже приводит к появлению гибридных ролей.



