Китайский технологический гигант Alibaba представил свою новейшую модель искусственного интеллекта, утверждая, что ее возможности превосходят модели от OpenAI и стартапа DeepSeek. Это сообщение привело к тому, что акции Alibaba, котирующиеся в Гонконге, выросли на 8%, что также способствовало росту индекса Hang Seng China Enterprises.

Выпуск новой модели ИИ от Alibaba состоялся на следующий день после презентации «общего ИИ-агента» Manus другой компанией. На видео, размещенном на сайте Manus, говорится, что программное обеспечение может выполнять сложные, многоэтапные задачи, такие как отбор резюме и создание веб-сайта. По информации Reuters, Manus разработан китайской компанией Monica. Видео также утверждает, что ИИ-агент более продвинут, чем чат-бот, поскольку он не только генерирует идеи, но и выдает конкретные результаты, такие как создание отчета с рекомендациями по покупке недвижимости на основе определенных критериев.

Alibaba в своем онлайн-заявлении объявила, что ее новая модель QwQ-32B демонстрирует «исключительную производительность, почти полностью превосходя OpenAI-o1-mini и соперничая с сильнейшей моделью с открытым исходным кодом DeepSeek-R1». OpenAI-o1-mini является экономичной моделью рассуждений, выпущенной американской компанией в прошлом году.

Alibaba добавила, что модель достигла «качественного скачка в математике, кодировании и общих возможностях, с общей производительностью на уровне DeepSeek R1». Компания утверждает, что ее модель имеет 32 миллиарда параметров по сравнению с 671 миллиардами параметров DeepSeek R1. Меньшее количество параметров подразумевает, что модель меньше и ее легче обучать.

DeepSeek поразила мир в январе своей высокопроизводительной моделью рассуждений R1, которая, как сообщается, стоила значительно меньше в обучении по сравнению с западными конкурентами. Ее успех укрепил уверенность мировых инвесторов в способности китайских компаний к инновациям в условиях обострения технологического соперничества между США и Китаем. Индекс Hang Seng China Enterprises с января вырос более чем на 30%.

Alibaba, владелец китайских платформ электронной коммерции Taobao и Tmall, впервые запустила свой сервис, аналогичный ChatGPT, Tongyi Qianwen в 2023 году, после того как OpenAI выпустила свою определяющую для индустрии модель ИИ рассуждений. В январе Alibaba выпустила еще одну модель, Qwen 2.5 Max, которая, как сообщается, превзошла по производительности высоко оцененную модель V3 от DeepSeek, выпущенную всего несколькими неделями ранее.

На прошлой неделе Alibaba пообещала инвестировать как минимум 380 млрд юаней ($52,4 млрд) в инфраструктуру ИИ и облачных вычислений в течение следующих трех лет. В компании заявили, что эта сумма превышает ее инвестиции в эти области за последнее десятилетие.

В среду китайские лидеры пообещали поддержать «новые и перспективные отрасли», включая увеличение финансирования искусственного интеллекта, гуманоидных роботов и квантовой технологии.