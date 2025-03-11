В Северном море у побережья Англии произошло столкновение американского танкера MV Stena Immaculate, перевозившего авиакеросин, и португальского контейнеровоза Solong, что привело к серии взрывов, пожару и разливу топлива, сообщили власти.

Столкновение произошло в понедельник утром у побережья города Гулль, примерно в 250 км к северу от Лондона. MV Stena Immaculate, находившийся на якоре, был протаранен Solong, который следовал из Шотландии в Нидерланды.

По данным Crowley Maritime, оператора американского судна, взрывы на борту танкера привели к его эвакуации. Все 37 членов экипажа двух судов были спасены, однако один моряк с Solong числится пропавшим без вести.

В результате столкновения из поврежденного танкера в воду начал вытекать авиакеросин. Возникли опасения экологической катастрофы, так как Solong перевозил контейнеры с токсичным цианидом натрия. Пока неясно, были ли они повреждены.

Видеозаписи, опубликованные очевидцами, показывают густой черный дым, поднимающийся над обоими судами. Огонь, по сообщениям СМИ, удалось взять под контроль, спасательная операция продолжается.

Великобритания начала расследование причин инцидента, привлекая Marine Accident Investigation Branch. По предварительным данным, экипаж Solong мог нарушить международные правила, не ведя надлежащего радиолокационного наблюдения.

Экологи из Greenpeace обеспокоены возможными последствиями утечки топлива и химикатов, но эксперты отмечают, что авиакеросин испаряется быстрее, чем сырая нефть, что снижает риски долгосрочного загрязнения.

Американские официальные лица подтвердили, что MV Stena Immaculate перевозил топливо для нужд Пентагона, однако заверили, что инцидент не повлияет на боеготовность вооруженных сил США.