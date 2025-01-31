«Мне бы очень хотелось, чтобы «Газпром» стал самой дорогой компанией в мире», — заявил в 2007 году нынешний замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев, возглавлявший тогда совет директоров компании. Его мечта сбылась всего через четыре года. По итогам 2011 года американский журнал Forbes признал российский концерн самым прибыльным предприятием на планете.

Сегодня от былого величия не осталось и следа. На фоне боевых действий в Украине корпорация потеряла европейский рынок и теперь не входит даже в топ-100. А в 2023 году заняла первую строчку в рейтинге самых убыточных предприятий с чистой недостачей в размере 583,1 млрд руб.

Последним гвоздем в крышку гроба стал разрыв контракта между украинским «Нафтогазом» и «Газпромом» о транзите газа в Европу. После этого руководство концерна приняло сложное решение — сократить численность центрального аппарата компании с 4,1 до 2,5 тыс. человек. Эксперты заговорили о том, что Москва потеряла европейский рынок навсегда.

Спасательный круг неожиданно прилетел из США. В мирном плане Дональда Трампа, который опубликовали украинские журналисты, есть пункт: «Снять все ограничения на импорт российских энергоносителей в ЕС. Но он на протяжении определенного времени будет облагаться европейцами специальной пошлиной, средства от которой направят на восстановление Украины».

По данным газеты Financial Times, чиновники в Евросоюзе начали всерьез обсуждать возможность возобновления закупки российского голубого топлива в рамках соглашения с Украиной. Связано ли это с предложением американцев, издание не указывает. Но отмечает, что сотрудничество с «Газпромом» позволит быстрее усадить Кремль за стол переговоров.

Эта идея расколола ЕС на два лагеря: сторонников потенциальной выгоды и тех, кто не понимает, для чего три года надо было перестраивать экономику, чтобы потом опять подсесть на российскую газовую иглу.

В первом лагере оказались чиновники из Германии и Венгрии. «В конце концов, все хотят снизить стоимость энергии», — аргументировал один из высокопоставленных представителей ЕС. Противники инициативы из Восточной Европы парируют: «Это безумие. Насколько мы глупы, чтобы даже думать об этом как о варианте?».

Обоюдоострый разрыв

В первый год войны российские СМИ пестрили заголовками о том, что Европа буквально замерзает без энергоресурсов из России. В моменте ЕС действительно столкнулся с серьезным кризисом. В 2022 году были периоды, когда газ стоил в 4-5 раз дороже, чем до войны. Многие промышленные предприятия начали приостанавливать работу или закрываться.

Но апокалипсиса не случилось. Во-первых, ЕС нарастил закупки российского сжиженного природного газа, а также импортирует СПГ из США и Катара. Во-вторых, европейские страны диверсифицировали поставки трубопроводного газа в регион, заключив контракты с Азербайджаном, Норвегией, Алжиром и Ливией.

В «Газпроме» также не сидели сложа руки. Компания нарастила поставки в Китай по трубопроводу «Сила Сибири». А с января по август прошлого года вдвое увеличила поставки природного газа в страны Центральной Азии.

Однако без последствий не обошлось как для ЕС, так и для России. Полностью заместить выпавшие объемы экспорта «Газпрому» пока не удалось. Нагрузка в том числе ложится и на внутренних потребителей. С 1 июля 2025 года газовые тарифы увеличатся на 10,3% — таким образом, за три года газ для россиян станет дороже на треть.

То же самое касается и ЕС. Да, странам может быть не страшен возможный газовый шантаж со стороны Кремля, но цены по-прежнему выше довоенных. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен признала, что «свобода» от российских энергоресурсов привела к невероятно высоким расходам на электроэнергию для ряда домохозяйств и компаний.

Промышленность несет убытки, а предприятия ЕС проигрывают в конкуренции США и Китаю. Это приводит к снижению доходов, росту недовольства среди населения и, как следствие, растет популярность ультраправых политиков, призывающих остановить поддержку Украины.

Необратимые последствия

Если США действительно попытаются продавить идею восстановления Украины за счет пошлин на российский газ, то это создаст новый виток конфликта между Западом и Россией, отмечает в разговоре с TRT на русском инвестиционный советник, основатель университета Инвестиций Юлия Кузнецова.

Она сомневается, что Москва согласится с таким механизмом, поскольку в этом случае ресурсы страны будут использовать в интересах другого государства. В ответ РФ может полностью прекратить поставки в ЕС или усилить сотрудничество с азиатскими странами.

Но даже если поставки в ЕС возобновятся, то вернуть прежние объемы будет крайне сложно. «Европа уже провела масштабную перестройку своей энергетической инфраструктуры, увеличила закупки СПГ и сократила зависимость от российских поставок, — напоминает Кузнецова. — А геополитическая напряженность и санкции создают долгосрочные препятствия для возвращения к старым схемам торговли энергоресурсами».

Если чиновники ЕС не поддержат идею, то у «Газпрома» останется два основных сценария: дальнейшее сокращение добычи или агрессивная переориентация на другие рынки.

«В первом случае компания может столкнуться с серьезными финансовыми проблемами, что уже проявляется в анонсированных массовых сокращениях персонала. Во втором — основным направлением станут Азия, в первую очередь Китай, и Турция, но развитие инфраструктуры для этих рынков потребует времени и значительных инвестиций», — подчеркивает Кузнецова.

Также, по ее словам, альтернативой могут стать Индия и другие дружественные страны, но их платежеспособность и логистика создают дополнительные вызовы: «Вопрос ценообразования также остается открытым: в Европе российский газ продавался по высоким ценам, Азии же Москва вынуждена делать скидки, что снижает рентабельность».

Но и вероятность полного закрытия европейского рынка остается под вопросом, отмечает эксперт: «Европа пока не может полностью отказаться от российского СПГ. А в случае кризиса или смены политической конъюнктуры возможны частичные компромиссы».