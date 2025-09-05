Russiýanyň prezidenti Wladimir Putin Ukraina iberilen daşary ýurt goşunlarynyň Moskwa tarapyndan kanuny nyşana öwrüljekdigi barada duýduryş berdi, şol bir wagtyň özünde parahatçylyk şertnamasy baglaşylan halatynda bular ýaly güýçleriň mundan beýläk zerur bolmajakdygyny aýtdy.
Putin anna güni Wladiwostokda geçirilen Gündogar ykdysady forumynda eden çykyşynda Kiýewe harby goldawy berýän we ýaraşykdan soň goşun iberjekdigini wada beren "meýletinler koalisiýasynyň" penşenbe güni Parižde geçirilen maslahatyň üstünde durup geçdi.
Putin: “Ukrainada bolup biljek harby bölümler barada aýdylanda bolsa, şu gün Ukrainada peýda bolan halatynda rus goşunlary üçin kanuny nyşana öwrüler” diýdi.
Putin "Uzak möhletleýin parahatçylyga alyp barýan ylalaşyklar gazanylsa, men olaryň Ukrainanyň çäginde hiç hili manysynyň ýokdugyny görýärin. Bularyň ählisi. Sebäbi bu şertnamalar gazanylsa, Russiýanyň olary doly durmuşa geçirjekdigine hiç kim şübhe etmez" diýdi.
Zelenskiý bilen gönüden duşuşyklar
Putin şeýle hem, Ukrainanyň prezidenti Wladimir Zelenskiýni göni gepleşiklere çagyrýandygyny ýene-de bir gezek gaýtalady we Moskwanyň şeýle duşuşyk üçin "iň gowy ýer" boljakdygyny aýtdy.
Putin: "Kimdir biri hakykatdanam biziň bilen duşuşmak islese, biz taýýar. Munuň üçin iň gowy ýer Russiýa Federasiýasynyň paýtagty, gahryman Moskwa" diýdi.
Putiniň pikiriçe, Kiýew ozal Russiýa bilen aragatnaşygy ret edipdi, ýöne indi gepleşik geçirmek isleýär.
Ukrain wekiliýetiniň howpsuzlygy üçin "100 göterimlik" kepillik beriljekdigi barada wada beren Putin, Ukrainanyň başga bir maslahat ýerini saýlamak baradaky talaplaryny "aşa" diýip häsiýetlendirdi.
Bu beýannamalar, Moskwanyň Günbataryň Ukraina goşulyşmagy bilen baglanyşykly abanýan howplary we urşuň üçünji ýyl başlamagy bilen gepleşiklere taýynlygyň keşbini döretmek ugrundaky tagallalaryny görkezýär.