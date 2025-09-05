DÜNÝÄ
2 minut okamak
Putin Ukrainadaky günbatarly esgerleriň “kanuny nyşana” öwrüljekdigi barada duýduryş berdi
Bu beýanat Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Makron 26 ýurduň uruşdan soňky Ukraina üçin gury ýerde, deňizde we howada halkara güýç döretmek mümkinçiligini öz içine alýan howpsuzlyk kepilliklerini wada berenden soň berildi
Putin Ukrainadaky günbatarly esgerleriň “kanuny nyşana” öwrüljekdigi barada duýduryş berdi
5 de septiembre de 2025

Russiýanyň prezidenti Wladimir Putin Ukraina iberilen daşary ýurt goşunlarynyň Moskwa tarapyndan kanuny nyşana öwrüljekdigi barada duýduryş berdi, şol bir wagtyň özünde parahatçylyk şertnamasy baglaşylan halatynda bular ýaly güýçleriň mundan beýläk zerur bolmajakdygyny aýtdy.

Putin anna güni Wladiwostokda geçirilen Gündogar ykdysady forumynda eden çykyşynda Kiýewe harby goldawy berýän we ýaraşykdan soň goşun iberjekdigini wada beren "meýletinler koalisiýasynyň" penşenbe güni Parižde geçirilen maslahatyň üstünde durup geçdi.

Putin: “Ukrainada bolup biljek harby bölümler barada aýdylanda bolsa, şu gün Ukrainada peýda bolan halatynda rus goşunlary üçin kanuny nyşana öwrüler” diýdi.

Putin "Uzak möhletleýin parahatçylyga alyp barýan ylalaşyklar gazanylsa, men olaryň Ukrainanyň çäginde hiç hili manysynyň ýokdugyny görýärin. Bularyň ählisi. Sebäbi bu şertnamalar gazanylsa, Russiýanyň olary doly durmuşa geçirjekdigine hiç kim şübhe etmez" diýdi.

Zelenskiý bilen gönüden duşuşyklar

Maslahat berilýär

Putin şeýle hem, Ukrainanyň prezidenti Wladimir Zelenskiýni göni gepleşiklere çagyrýandygyny ýene-de bir gezek gaýtalady we Moskwanyň şeýle duşuşyk üçin "iň gowy ýer" boljakdygyny aýtdy.

Putin: "Kimdir biri hakykatdanam biziň bilen duşuşmak islese, biz taýýar. Munuň üçin iň gowy ýer Russiýa Federasiýasynyň paýtagty, gahryman Moskwa" diýdi.

Putiniň pikiriçe, Kiýew ozal Russiýa bilen aragatnaşygy ret edipdi, ýöne indi gepleşik geçirmek isleýär.

Ukrain wekiliýetiniň howpsuzlygy üçin "100 göterimlik" kepillik beriljekdigi barada wada beren Putin, Ukrainanyň başga bir maslahat ýerini saýlamak baradaky talaplaryny "aşa" diýip häsiýetlendirdi.

Bu beýannamalar, Moskwanyň Günbataryň Ukraina goşulyşmagy bilen baglanyşykly abanýan howplary we urşuň üçünji ýyl başlamagy bilen gepleşiklere taýynlygyň keşbini döretmek ugrundaky tagallalaryny görkezýär.

Öwren
TRT Balkan iki baýraga mynasyp boldy
ABŞ we Hytaýyň daşary işler ministrleri Malaýziýada ilkinji gezek ýüzbe-ýüz duşuşarlar
Aýasofýa metjidiniň bäşinji ýyly
Erdogan “Russiýa-Ukraina söweşi bes edilmeli”diýdi
Burhanettin Duran Kommunikasiýalar edarasynyň başlyklygyna belledi
Russiýanyň Ukraina guran hüjümlerinde 2 adam ýogaldy, ABŞ Ukraina ýarag kömegini bermäge dowam eder
Pakistan Türkiýe bilen edýän gatnaşyklaryny ösdürmek isleýär
Ýewropada aşa yssy howa tolkuny sebäpli 2300 adam ýogaldy
Türkiýe bilen Yrak serhetleriň howpsuzlygy meselesi hakynda pikir alyşdy
Kiýew: Russiýa Ukraina garşy “iň uly howa hüjümini” amala aşyrdy
Saud Arabystanynyň Şazadasy Eýranyň Daşary işler ministri bilen duşuşdy
Rubio: Azerbaýjan-Ermenistan parahatçylyk ylalaşygy ýakyn wagtda baglaşylar diýip umyt edýärin
Ysraýyl Gaza zolagyny "birnäçe wagt" dolandyryp biljekdigini aýdýar
ABŞ Ukraina has köp Patriot howa goranyş ulgamlaryny berer
Germaniýa: Hytaý Gyzyl deňiziň çäklerinde uçan uçarymyzy lazer bilen nyşana aldy
TRT Global barada gysgaça syn. Pikirleriňizi ýazyň!
Contact us