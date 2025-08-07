DÜNÝÄ
Tramp rus nebitini satyn alýan ýurtlara garşy has köp ikinji derejeli sanksiýa girizmegi wada berdi
ABŞ-nyň prezidenti, Russiýanyň nebitini satyn alýan ýurtlara garşy has köp goşmaça salgytlaryň girizilip bilinjekdigini aýtdy, şol ýurtlaryň arasynda Hytaý hem bar
ABŞ-nyň prezidenti Donald Tramp, Hindistana garşy täze sanksiýalar yglan edilenden soň, Russiýanyň nebitini satyn almagy dowam etdirýän ýurtlara "has köp" ikinji derejeli sanksiýalaryň giriziljekdigini habar berdi.

Çarşenbe güni Ak tamda metbugat işgärleri bilen geçiren söhbetdeşliginde Tramp: "Siz has köp zady görersiňiz. Has köp ikinji derejeli sanksiýalary görersiňiz" diýip, Hytaýyň hem nyşana alynjak ýurtlaryň arasynda bolup biljekdigini aýtdy.

Pekiniň şuňa meňzeş çärelere sezewar edilip-edilmejekdigi bilen bagly soraga: "Bolup biler. Işleriň gidişine bagly. Bolup biler" diýip aýdan Tramp, Hytaý bilen dowam edýän we öňe gidişlik edýändigini öňe sürýän söwda gepleşiklerine salgylandy.

Tramp şol gün resmi Täze Deliniň rus çig nebitinden “dowamly söwda we girdeji” işlerine jogap hökmünde, Hindistanyň importyna goşmaça 25 göterimlik salgyt girizjek kararnama gol çekdi.

Salgytlaryň 21 günüň içinde güýje girjekdigi mälim edildi.

Bu beýanat ABŞ-nyň ýörite wekili Stiw Witkoffyň rus resmiler bilen duşuşmak maksady bilen Moskwa guran saparyndan soň Trampyň “bu babatda karara geljekdiklerini” aýtmagyndan bir gün soň berildi.

