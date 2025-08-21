Ýurduň gyssagly kömek gullugynyň habaryna görä, Nigeriýanyň demirgazyk-günbatarynda bir gäminiň batmagy netijesinde azyndan 22 adam ýogaldy.
Gyssagly kömek gullugynyň resmisi çarşenbe güni Channels kanalyna beren beýanatynda: “Gözleg we halas ediş işleri bes edildi, sebäbi 24 sagat geçeninden soň diri galan adamyň bolup bilmejekdigi çak edilýär” diýip belledi.
Milli adatdan daşary ýagdaý dolandyryş gullugy (NEMA) Sokoto operasiýasynyň başlygy Aliýu Kafindangi 22 adamyň tapylmandygyny, ýöne halas ediş işleriniň tamamlanandygyny beýan etdi.
NEMA heläkçilikden soň, gysga wagtyň içinde 25 adamyň gyssagly kömek gullugy tarapyndan halas edilendigini we sişenbe güni üç jesediň tapylandygyny aýtdy.
Gäminiň düzüminde ýekşenbe güni ýurduň demirgazyk-günbataryndaky Sokoto welaýatynda ýerli bazara barýan 50 daýhan we söwdegär bardy.
2024-nji ýylyň awgust aýynda Sokoto welaýatynda daýhanlary tüwi meýdanlaryna alyp barýan agaç gaýygyň batmagy netijesinde azyndan 16 daýhan ýogalypdy.