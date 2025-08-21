DÜNÝÄ
1 minut okamak
Nigeriýanyň demirgazyk-günbatarynda gämi pajygasy başdan geçirildi
Wakada azyndan 22 adamyň ýogalandygy we 25 adamyň halas edilendigi mälim edildi.
Nigeriýanyň demirgazyk-günbatarynda gämi pajygasy başdan geçirildi
21 августа 2025 г.

Ýurduň gyssagly kömek gullugynyň habaryna görä, Nigeriýanyň demirgazyk-günbatarynda bir gäminiň batmagy netijesinde azyndan 22 adam ýogaldy.

Gyssagly kömek gullugynyň resmisi çarşenbe güni Channels kanalyna beren beýanatynda: “Gözleg we halas ediş işleri bes edildi, sebäbi 24 sagat geçeninden soň diri galan adamyň bolup bilmejekdigi çak edilýär” diýip belledi.

Milli adatdan daşary ýagdaý dolandyryş gullugy (NEMA) Sokoto operasiýasynyň başlygy Aliýu Kafindangi 22 adamyň tapylmandygyny, ýöne halas ediş işleriniň tamamlanandygyny beýan etdi.

Maslahat berilýär

NEMA heläkçilikden soň, gysga wagtyň içinde 25 adamyň gyssagly kömek gullugy tarapyndan halas edilendigini we sişenbe güni üç jesediň tapylandygyny aýtdy.

Gäminiň düzüminde ýekşenbe güni ýurduň demirgazyk-günbataryndaky Sokoto welaýatynda ýerli bazara barýan 50 daýhan we söwdegär bardy.

2024-nji ýylyň awgust aýynda Sokoto welaýatynda daýhanlary tüwi meýdanlaryna alyp barýan agaç gaýygyň batmagy netijesinde azyndan 16 daýhan ýogalypdy.

Öwren
TRT Balkan iki baýraga mynasyp boldy
ABŞ we Hytaýyň daşary işler ministrleri Malaýziýada ilkinji gezek ýüzbe-ýüz duşuşarlar
Aýasofýa metjidiniň bäşinji ýyly
Erdogan “Russiýa-Ukraina söweşi bes edilmeli”diýdi
Burhanettin Duran Kommunikasiýalar edarasynyň başlyklygyna belledi
Russiýanyň Ukraina guran hüjümlerinde 2 adam ýogaldy, ABŞ Ukraina ýarag kömegini bermäge dowam eder
Pakistan Türkiýe bilen edýän gatnaşyklaryny ösdürmek isleýär
Ýewropada aşa yssy howa tolkuny sebäpli 2300 adam ýogaldy
Türkiýe bilen Yrak serhetleriň howpsuzlygy meselesi hakynda pikir alyşdy
Kiýew: Russiýa Ukraina garşy “iň uly howa hüjümini” amala aşyrdy
Saud Arabystanynyň Şazadasy Eýranyň Daşary işler ministri bilen duşuşdy
Rubio: Azerbaýjan-Ermenistan parahatçylyk ylalaşygy ýakyn wagtda baglaşylar diýip umyt edýärin
Ysraýyl Gaza zolagyny "birnäçe wagt" dolandyryp biljekdigini aýdýar
ABŞ Ukraina has köp Patriot howa goranyş ulgamlaryny berer
Germaniýa: Hytaý Gyzyl deňiziň çäklerinde uçan uçarymyzy lazer bilen nyşana aldy
TRT Global barada gysgaça syn. Pikirleriňizi ýazyň!
Contact us