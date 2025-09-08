SYÝASAT
1 minut okamak
Ýewropaly liderler ABŞ-nyň Prezidenti Tramp bilen Russiýa-Ukraina söweşi hakynda pikir alyşar
ABŞ-nyň Prezidenti Donald Tramp, Russiýanyň Prezidenti Wladimir Putin bilen ýakynda duşuşjakdygyny aýtdy.
Ýewropaly liderler ABŞ-nyň Prezidenti Tramp bilen Russiýa-Ukraina söweşi hakynda pikir alyşar
8 de septiembre de 2025

ABŞ-nyň Prezidenti Donald Tramp, ýekşenbe güni beren beýannamasynda, Ýewropaly liderleriň Russiýa-Ukraina söweşi meselesini ara alyp maslahatlaşmak üçin duşenbe ýada sişenbe güni ABŞ-na geljekdigini aýtdy.

Nýu-Ýork şäherine guran saparyndan soň metbugata beýannama beren Tramp, Russiýanyň Prezidenti Wladimir Putin bilen ýakynda duşuşjakdygyny aýtdy.

Tramp “Ýewropa ýurtlarynyň liderleri duşenbe ýada sişenbe güni ýurdumyza geler” diýdi.

Maslahat berilýär

Tramp “Russiýa-Ukraina meselesini çözeris” diýip belledi.

 

 

Öwren
TRT Balkan iki baýraga mynasyp boldy
ABŞ we Hytaýyň daşary işler ministrleri Malaýziýada ilkinji gezek ýüzbe-ýüz duşuşarlar
Aýasofýa metjidiniň bäşinji ýyly
Erdogan “Russiýa-Ukraina söweşi bes edilmeli”diýdi
Burhanettin Duran Kommunikasiýalar edarasynyň başlyklygyna belledi
Russiýanyň Ukraina guran hüjümlerinde 2 adam ýogaldy, ABŞ Ukraina ýarag kömegini bermäge dowam eder
Pakistan Türkiýe bilen edýän gatnaşyklaryny ösdürmek isleýär
Ýewropada aşa yssy howa tolkuny sebäpli 2300 adam ýogaldy
Türkiýe bilen Yrak serhetleriň howpsuzlygy meselesi hakynda pikir alyşdy
Kiýew: Russiýa Ukraina garşy “iň uly howa hüjümini” amala aşyrdy
Saud Arabystanynyň Şazadasy Eýranyň Daşary işler ministri bilen duşuşdy
Rubio: Azerbaýjan-Ermenistan parahatçylyk ylalaşygy ýakyn wagtda baglaşylar diýip umyt edýärin
Ysraýyl Gaza zolagyny "birnäçe wagt" dolandyryp biljekdigini aýdýar
ABŞ Ukraina has köp Patriot howa goranyş ulgamlaryny berer
Germaniýa: Hytaý Gyzyl deňiziň çäklerinde uçan uçarymyzy lazer bilen nyşana aldy
TRT Global barada gysgaça syn. Pikirleriňizi ýazyň!
Contact us