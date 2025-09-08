8 de septiembre de 2025
ABŞ-nyň Prezidenti Donald Tramp, ýekşenbe güni beren beýannamasynda, Ýewropaly liderleriň Russiýa-Ukraina söweşi meselesini ara alyp maslahatlaşmak üçin duşenbe ýada sişenbe güni ABŞ-na geljekdigini aýtdy.
Nýu-Ýork şäherine guran saparyndan soň metbugata beýannama beren Tramp, Russiýanyň Prezidenti Wladimir Putin bilen ýakynda duşuşjakdygyny aýtdy.
Tramp “Ýewropa ýurtlarynyň liderleri duşenbe ýada sişenbe güni ýurdumyza geler” diýdi.
Maslahat berilýär
Tramp “Russiýa-Ukraina meselesini çözeris” diýip belledi.