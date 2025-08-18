Ekwadoryň Santo Domingo şäherindäki bilýard zalynda ýaragly adamlar azyndan 7 adamy öldürdi. Polisiýa gullugy ýekşenbe güni ýurtda güýçlenýän topar zorluklarynda bolup geçen soňky wagşy gyrgynçylygy tassyklady.
Milli polisiýa gullugy paýtagt Kitodan takmynan 150 km günbatarda ýerleşýän Santo Domingo şäheriniň meşhur sebitindäki bilýard zalynda "ýedi adamyň öldürilendigini" aýtdy. Bu beýanat WhatsApp toparyndan žurnalistler bilen paýlaşyldy.
Wakanyň howpsuzlyk kamerasyndan alynandygy öňe sürülen wideolar internetiň üsti bilen paýlaşyldy. Wideoýazgyda gara maska geýen birnäçe hüjümçiniň bilýard zalynyň girelgesinde duran iki adama ot açýandygy görkezilýär, golaýdaky adamlar bolsa howsala bilen gaçýarlar.
Wideoýazgylarynda hüjümçiler ondan soň bilýard zalyna girip, ot açmaga dowam edýär we polisiýa gullugyna degişli ulag wakanyň bolan ýerinden uzaklaşýar. AFP bu ýazgylaryň garaşsyz ýagdaýda tassyklanmandygyny habar berdi.
Bir wagtlar Günorta Amerikada parahatçylygyň binýady hasaplanylýan Ekwador, halkara kartelleriň ençeme ýyllap dowam eden giňelmeginden soň krizis bilen ýüz-ýüzedir. Bu karteller neşe maddalaryny ABŞ we Ýewropa ugratmak üçin ýurduň portlaryny ulanýarlar.
Ekwadorda neşe gaçakçylygy guramalarynyň köpelmegi bilen ýurtda adam öldürmek derejesi 2018-nji ýylda her 100000 adama 6 adamdan, 2024-nji ýylda 100000 adama 38 adama çenli ýokarlady.