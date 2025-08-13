SYÝASAT
Ýewropaly liderler Russiýa edilýän basyşyň artdyrylmagyny talap edýär
Tramp Putin bilen geçirjek duşuşygynyň öňüsyrasynda Zelenskiý we Ýewropaly liderler bilen wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly geçiriljek duşuşyga gatnaşar
13 août 2025

Ak Tamdan ýokary derejeli ýolbaşçy, “Anadoly Habarlar” gullugyna beren beýannamasynda, ABŞ-nyň Prezidenti Donald Trampyň Ukrainanyň Prezidenti Wolodimir Zelenskiý we Ýewropaly käbir liderler bilen widearagatnaşyk ulgamy arkaly geçiriljek duşuşyga gatnaşjakdygyny mälim etdi.

Çarşenbe güni wideo aragatnaşyk ulgamy arkaly geçiriljek duşuşyga, Germaniýanyň Federal Kansleri Merz, ABŞ-nyň Prezidenti Tramp we Ukrainanyň Prezidenti Zelenskiý bilen birlikde Ýewropaly käbir liderler gatnaşar.

Duşuşyk, Trampyň Russiýanyň Prezidenti Wladimir Putin bilen Alýaskada geçirjek duşuşygyndan iki gün öň geçirler.

Nemes hökümetiniň metbugat sekretary Stefan Kornelius, duşuşykda Russiýa edilýän basyşyň artdyrylmagy, parahatçylyk gepleşikleri üçin görüljek taýarlyklar we ýer talaplary bilen birlikde howpsuzlyk meselesiniň seljeriljekdigini aýtdy.

Wideo aragatnaşyk ulgamy arkaly geçiriljek duşuşyga, Germaniýanyň, Finlýandiýanyň, Fransiýanyň, Italiýanyň, Polşanyň, Britaniýanyň we Ukrainanyň lideri bilen birlikde Ýewropa Komissiýasynyň başlygy, Ýewropa Geňeşiniň başlygy, NATO-nyň Baş sekretary we ABŞ-nyň Wise-prezidenti gatnaşar.

Ak Tamyň metbugat sekretary Karolin Leawitt, Tramp-Putin duşuşygynyň anna güni Alýaskanyň iň uly şäheri Ankorijide geçiriljekdigini aýtdy.

Leawitt, Prezident Trampyň Russiýa-Ukraina söweşiniň bes edilmegini maksat edinýändigini belledi.

Leawitt, Ukrainanyň Prezidenti Zelenskiýniň Alýaskadaky duşuşyga gatnaşmajakdygyny nygtady.

Ak Tamyň metbugat sekretary Karolin Leawitt, duşuşygyň Putiniň talabyna laýyklykda geçiriljekdigini belledi.

Russiýanyň Prezidenti Putin, soňky gezek 2021-nji ýylda ABŞ-nyň şol döwürdäki Prezidenti Jo Baýden bilen Şweýsariýanyň Ženewa şäherinde duşuşypdy.

Bu duşuşyk şol bir wagtda Russiýanyň Prezidentiniň, Rus imperiýasynyň 1867-nji ýylda sebiti ABŞ-na satmagyndan soň Alýaska gurajak ilkinji sapary bolar.

 

 

 

 

ÇEŞME:TRT Global
