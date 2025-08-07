Kreml ABŞ-nyň prezidenti Donald Tramp bilen Russiýanyň prezidenti Wladimir Putiniň geljek hepde sammitde duşuşyp biljekdigini habar berdi.
Bu duşuşyk ABŞ-nyň we Russiýanyň häzirki liderleriniň arasynda Jo Baýden bilen Putiniň 2021-nji ýylyň iýunynda Ženewada geçiren duşuşyklaryndan bäri ilkinji sammit bolar.
Kremliň daşary syýasat geňeşçisi Ýuriy Uşakow Russiýanyň döwlet habar gullugyna beren beýanatynda: "Amerikan tarapynyň teklibi bilen ýakyn günlerde ikitaraplaýyn sammit geçirmek barada prinsipde ylalaşyk gazanyldy" diýdi.
Uşakow: "Häzirki wagtda sammitiň jikme-jikliklerini kesgitlemek üçin amerikaly kärdeşlerimiz bilen işleýäris. Geljek hepde maksat senesi hökmünde kesgitlenildi" diýdi.
Uşakow duşuşygyň nirede geçiriljekdigi barada "prinsipde ylalaşyk gazanylandygyny" aýtdy, ýöne ýeri barada jikme-jik maglumat bermedi.
Bu habar, ABŞ-nyň wekili Stiw Witkoffyň Moskwada Putin bilen duşuşmagyndan bir gün soň gelip gowuşdy.
Uşakow Witkoffyň Ukrainanyň prezidenti Wladimir Zelenskiýniň gatnaşmagynda üçtaraplaýyn duşuşyk geçirmegi teklip edendigini, emma Russiýanyň bu teklibe jogap bermändigini aýtdy. Witkoff: "Rus tarapy bu mümkinçiligi düýbünden jogapsyz galdyrdy" diýdi.