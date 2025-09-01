Prezident R. T. Erdogan, Ysraýylyň Gazadaky genosid syýasatyny dowam etdirmek isleýändigini we Ankaranyň Ysraýylyň alyp barýan syýasatlaryna garşy Pakistan bilen işleşmäge dowam etjekdigini aýtdy.
Türkiýäniň Kommunikasiýalar edarasynyň türk sosial media platformasy NSosýaldan beren habarnamasyna görä, ýekşenbe güni Hytaýyň Týansyn şäherinde Pakistanyň Premýer-ministri Şahbaz Şerif bilen duşuşan Erdogan, Türkiýäniň Ysraýylyň alyp barýan genosid syýasatyna garşy Pakistan bilen şol bir garaýşa eýedigini nygtady.
Erdogan bilen Şerif duşuşykda özara gatnaşyklar, sebitara we halkara meseleler hakynda hem pikir alyşdy.
Arkalaşyk
Prezident Erdogan Ankaranyň, Pakistan bilen DKTR-nyň arasyndaky gatnaşyklaryň kadalaşmagyna kanagatlana bildirýändigini nygtady.
Türkiýe bilen Pakistanyň söwda, energetika, goranyş we howpsuzlyk pudagynyň başda durmagynda ähli taraplaýyn edilýän hyzmatdaşlygy güýçlendirmek üçin tagalla edýändigini nygtady.
Türkiýäniň Siriýanyň jebisligine we territorial bitewiligine goldaw berýändigini aýdan Erdogan, Siriýanyň durnuksyzlaşdyrylmagyna garşydyklaryna ünsi çekdi.