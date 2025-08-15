SYÝASAT
1 minut okamak
Erdogan bilen Rutte, Tramp-Putin duşuşygy hakynda pikir alyşdy
Prezident R. T. Erdogan, Stambul şäherinde geçirlen gepleşiklerde Russiýa-Ukraina hüjümlerinde atyşygyň bes edilmegi boýunça öňe gidişlik edilendigini nygtady.
Erdogan bilen Rutte, Tramp-Putin duşuşygy hakynda pikir alyşdy
August 15, 2025

Prezidentiň ýanyndaky Kommunikasiýalar edarasyndan berlen maglumata görä, Prezident R. T. Erdogan NATO-nyň Baş sekretary Mark Rutte bilen telefon arkaly söhbetdeşlik geçirdi.

Liderler, Mark Rutteniň talabyna laýyklykda geçirlen telefon söhbetdeşliginde Russiýa-Ukraina söweşinde ýetilen soňky sepgit bilen birlikde sebitara we halkara meseleler hakynda pikir alyşdy.

Erdogan, Stambul şäherinde geçirlen gepleşiklerde Russiýa-Ukraina hüjümlerinde atyşygyň bes edilmegi boýunça öňe gidişlik edilendigini we bu etabyň oňyn netijelenmeginiň möhümdigini nygtady.

NATO-nyň Baş sekretary Rutte, ABŞ-nyň Prezidenti Donald Tramp bilen Russiýanyň Prezidenti Wladimir Putiniň arasynda Alýaskada geçiriljek duşuşygyň öňüsyrasynda Ukraina hakyndaky garaýyşlaryny gürrüň berdi.

Prezident Erdogan, Tramp-Putin duşuşygy bilen ýakyndan gyzyklanýandyklaryny aýtdy.

Tramp bilen Putin şu gün halkara wagt boýunça sagat 19.30-da Alýaskada duşuşar.

Maslahat berilýär

Bu duşuşyk 3 ýyldan bäri dowam edýän Russiýa-Ukraina söweşiniň bes edilmegi taýdan diýseň möhüm.

Duşuşyk şol bir wagtda ABŞ-nyň we Russiýanyň lideriniň söweşden soň geçirjek ilkinji duşuşygy bolar.

 

 

Degişli
ÇEŞME:TRT Global
Öwren
TRT Balkan iki baýraga mynasyp boldy
ABŞ we Hytaýyň daşary işler ministrleri Malaýziýada ilkinji gezek ýüzbe-ýüz duşuşarlar
Aýasofýa metjidiniň bäşinji ýyly
Erdogan “Russiýa-Ukraina söweşi bes edilmeli”diýdi
Burhanettin Duran Kommunikasiýalar edarasynyň başlyklygyna belledi
Russiýanyň Ukraina guran hüjümlerinde 2 adam ýogaldy, ABŞ Ukraina ýarag kömegini bermäge dowam eder
Pakistan Türkiýe bilen edýän gatnaşyklaryny ösdürmek isleýär
Ýewropada aşa yssy howa tolkuny sebäpli 2300 adam ýogaldy
Türkiýe bilen Yrak serhetleriň howpsuzlygy meselesi hakynda pikir alyşdy
Kiýew: Russiýa Ukraina garşy “iň uly howa hüjümini” amala aşyrdy
Saud Arabystanynyň Şazadasy Eýranyň Daşary işler ministri bilen duşuşdy
Rubio: Azerbaýjan-Ermenistan parahatçylyk ylalaşygy ýakyn wagtda baglaşylar diýip umyt edýärin
Ysraýyl Gaza zolagyny "birnäçe wagt" dolandyryp biljekdigini aýdýar
ABŞ Ukraina has köp Patriot howa goranyş ulgamlaryny berer
Germaniýa: Hytaý Gyzyl deňiziň çäklerinde uçan uçarymyzy lazer bilen nyşana aldy
TRT Global barada gysgaça syn. Pikirleriňizi ýazyň!
Contact us