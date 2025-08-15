Prezidentiň ýanyndaky Kommunikasiýalar edarasyndan berlen maglumata görä, Prezident R. T. Erdogan NATO-nyň Baş sekretary Mark Rutte bilen telefon arkaly söhbetdeşlik geçirdi.
Liderler, Mark Rutteniň talabyna laýyklykda geçirlen telefon söhbetdeşliginde Russiýa-Ukraina söweşinde ýetilen soňky sepgit bilen birlikde sebitara we halkara meseleler hakynda pikir alyşdy.
Erdogan, Stambul şäherinde geçirlen gepleşiklerde Russiýa-Ukraina hüjümlerinde atyşygyň bes edilmegi boýunça öňe gidişlik edilendigini we bu etabyň oňyn netijelenmeginiň möhümdigini nygtady.
NATO-nyň Baş sekretary Rutte, ABŞ-nyň Prezidenti Donald Tramp bilen Russiýanyň Prezidenti Wladimir Putiniň arasynda Alýaskada geçiriljek duşuşygyň öňüsyrasynda Ukraina hakyndaky garaýyşlaryny gürrüň berdi.
Prezident Erdogan, Tramp-Putin duşuşygy bilen ýakyndan gyzyklanýandyklaryny aýtdy.
Tramp bilen Putin şu gün halkara wagt boýunça sagat 19.30-da Alýaskada duşuşar.
Bu duşuşyk 3 ýyldan bäri dowam edýän Russiýa-Ukraina söweşiniň bes edilmegi taýdan diýseň möhüm.
Duşuşyk şol bir wagtda ABŞ-nyň we Russiýanyň lideriniň söweşden soň geçirjek ilkinji duşuşygy bolar.