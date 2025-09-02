Azerbaýjanyň Prezidenti Ilham Aliýew: “Hindistan, Azerbaýjanyň Pakistana beren goldawy sebäpli halkara guramalarynda Azerbaýjana "ar" almak isleýär” diýdi.
Aliýew bu sözleri duşenbe güni Hytaýyň demirgazygyndaky Týanszin şäherinde Pakistanyň Premýer-ministri Şahbaz Şarif bilen geçiren duşuşygynda aýtdy. Bu duşuşyk Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasynyň (ŞHG) sammitiniň çäginde geçirildi diýip, Azerbaýjanyň prezidentiniň Diwany habar berdi.
Şarif, Azerbaýjanyň Hindistan bilen aprel-maý aýlarynda bolan harby çaknyşyk döwründe Pakistana beren goldawy üçin Pakistanyň halkynyň we hökümetiniň adyndan Aliýewe minnetdarlyk bildirdi. Bu çaknyşykda Pakistan birnäçe hindi uçaryny, şol sanda “Rafale” uçarlaryny hem urup düşüripdi.
Şarif Azerbaýjan-Türkiýe-Pakistan üçtaraplaýyn formatynyň ähmiýetini nygtap, mundan ozal Bakuwa eden saparlaryny ýatlatdy.
Aliýew, Pakistany Hindistan bilen bolan çaknyşykda gazanan üstünligi bilen gutlady we Täze-Deliniň halkara forumlaryndaky çemeleşmelerine garamazdan, Azerbaýjanyň Yslamabat bilen gatnaşyklarynda "doganlygy" ileri tutýandygyny aýtdy.
Ol üçtaraplaýyn duşuşyklaryň netijelerini durmuşa geçirmek üçin Azerbaýjanyň möhüm başlangyçlary edýändigini we Azerbaýjan-Amerikan gatnaşyklaryny ösdürmekde ABŞ-nyň Prezidenti Donald Trampyň eýeleýän pozisiýasyny nygtap, onuň Waşingtona guran soňky saparynyň ähmiýetini belledi.
Strategik hyzmatdaşlyk
Liderler Azerbaýjan-Pakistan hökümetara toparynyň maslahatynyň çäginde söwda we ykdysady hyzmatdaşlygy giňeltmek meselelerini hem ara alyp maslahatlaşdy.
Şarif Azerbaýjanyň Ermenistan bilen parahatçylyk tapgyrynda gazanan üstünlikleri bilen gutlady. Azerbaýjanyň lideri bu tapgyry Günorta Kawkazda durnuklylygy üpjün etmek üçin möhüm diýip, häsiýetlendirdi.
Aliýew Azerbaýjanyň Pakistan bilen bolan hyzmatdaşlygynyň syýasy, medeni we strategik gatnaşyklara esaslanýandygyny birnäçe gezek nygtady.
Soňky ýyllarda Yslamabat bilen Baku goranmak, söwda we sebit howpsuzlygy ugurlarynda hyzmatdaşlygy giňeltdi.
Şol bir wagtyň özünde Hindistan Türkiýäniň, Azerbaýjanyň we Pakistanyň arasyndaky strategik hyzmatdaşlygyň ösmegine garşy durmak maksady bilen, Ermenistana ýarag satuwyny çaltlandyrýar diýip, “South China Morning Post” habar berýär.
Täze-Deli bilen Ýerewanyň arasynda goranmak pudagynda edilýän gatnaşyklar 2020-nji ýyldan bäri yzygiderli ösýär.
Ermenistan-Pakistan gatnaşyklary
Ermenistan bilen Pakistan ŞHG-nyň sammitiniň çäginde ýekşenbe güni diplomatik gatnaşyklary ýola goýandyklaryny resmi taýdan yglan etdiler.
Pakistan Azerbaýjan bilen ýakyn gatnaşyklary sebäpli Garabagy basyp alan Ermenistan bilen diplomatik gatnaşyklary ýola goýmandy.
Emma indi Baku bilen Ýerewan onlarça ýyl dowam eden dawalaryny çözmäge çalyşýarlar.
Garabagyň köp bölegi 2020-nji ýylyň güýzünde 44 günlük uruşda Azerbaýjan tarapyndan azat edildi. Bu uruş Russiýanyň töwellaçylyk etmeginde gazanylan ok atyşygy bes etmek hakyndaky ylalaşyk bilen tamamlandy we bu ylalaşyk parahatçylyk hem-de serhetleriň kesgitlenmegi boýunça gepleşikleriň başlamagyna şert döretdi.
2023-nji ýylyň sentýabr aýynda Azerbaýjan sebitde doly özygtyýarlylygyny ýola goýdy, separatist güýçler bolsa boýun egdiler.
Türkiýäniň tagallalary netijesinde Baku bilen Ýerewan mart aýynda parahatçylygy ýola goýmak barada ylalaşyk gazandy. Üstümizdäki aýyň başynda iki ozalky Sowet döwletiniň liderleri Tramp bilen geçirilen duşuşykda düşnüşmezligiň soňuna çykmak maksady bilen ABŞ-nyň töwellaçylyk etmeginde şertnama baglaşdylar.