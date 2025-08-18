DÜNÝÄ
1 minut okamak
Siriýanyň Latakiýa we Hama sebitlerindäki tokaý ýangynlary söndürildi
Siriýanyň içeri işler ministri sebitlerdäki ýangynlaryň mundan beýläk-de ýüze çykmagynyň öňüni almak üçin ýakyndan gözegçilik edilýändigini aýtdy.
August 18, 2025

Siriýa ýekşenbe güni Latakiýanyň we Hamanyň obalyk ýerlerinde bolan tokaý ýangynlarynyň birnäçe günlük tagallalardan soň öçürilendigini habar berdi.

Sişenbe güni aşa yssy howa sebäpli ýurduň gündogaryndaky Latakiýanyň obalyk ýerlerinde we merkezi sebitde ýerleşýän Hamanyň obalyk ýerlerinde ýangyn ýüze çykypdy.

Siriýanyň Içeri işler ministri Raid Al-Salah ABŞ-nyň sosial media platformasy X-den beren beýanatynda, tokaý ýangynlarynyň dolulygyna öçürilendigini we raýat gorag toparlarynyň kömegi bilen bu ýerleriň sowadylandygyny aýtdy.

Maslahat berilýär

Salah, ýangynlaryň täzeden ýüze çykmagynyň öňüni almak üçin bu ýerleriň ýakyndan gözegçilikde saklanýandygyny nygtady.

Siriýadaky welaýatlary şu tomus aşa yssy, gurakçylyk, gür tokaýlyk we güýçli şemallar sebäpli gaýtalanýan tokaý ýangynlaryna sezewar galdy.

