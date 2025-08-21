DÜNÝÄ
2 minut okamak
Taliban: Owganystanyň territoriýasy goňşularyna garşy ulanylmaz
Amir Han Mottaki Hytaý bilen gatnaşyklarda "öňe gidişlik edilýändigini" aýtdy we Kabulyň Hytaýy "gowy söwda hyzmatdaşy" hökmünde görýändigini aýtdy. Ikitaraplaýyn söwda mukdary 1 milliard dollara ýetdi.
21 août 2025

Owganystanyň Daşary işler ministri Amir Han Mottaki çarşenbe güni hytaýly kärdeşi Wan I bilen geçiren duşuşygynda ýurduň territoriýasynyň goňşularyna garşy ulanylmajakdygyny aýtdy. Duşuşyk Wan Iniň 2022-nji ýylyň mart aýyndan bäri Kabula guran ikinji sapary boldy.

Owganystanyň Daşary işler ministrligi tarapyndan berlen beýanata görä, Wan we Mottaki Hytaýyň, Owganystanyň we Pakistanyň daşary işler ministrleriniň arasynda geçiriljek üçtaraplaýyn duşuşygyň öňüsyrasynda ikitaraplaýyn duşuşyk geçirip, iki ýurduň arasynda dürli ugurlardaky hyzmatdaşlygy ara alyp maslahatlaşdylar. Maglumata görä, duşuşykda ykdysady hyzmatdaşlygy giňeltmek boýunça "amaly teklipler" hödürlendi.

Beýanatda Owganystan bilen Hytaýyň arasynda ykdysady hyzmatdaşlygy ýokarlandyrmak baradaky teklipleriň, esasanam transport, bank we söwda balansyny saklamak ýaly ugurlarda ara alnyp maslahatlaşylandygy bellenildi. Wang I, Kabul bilen gatnaşyklarda "öňe gidişlikleriň edilendigini" we dürli ugurlarda hyzmatdaşlygyň giňelmeginiň möhümdigini aýtdy.

Wang, iki ýurduň degişli edaralarynyň Owganystanyň Hytaýa eksportyny artdyrmak üçin işleýändigini belläp, Pekiniň “Bir guşak we ýol başlangyjy” (BRI) goldaw bermäge taýýardygyny aýtdy.

Kabul bolsa Hytaýyň, Pakistanyň we Owganystanyň ýokary derejeli diplomatlaryny bir ýere jemlän ilkinji köptaraplaýyn diplomatik waka ýer eýeçiligini edýär.

Maslahat berilýär

Owganystanyň wagtlaýyn hökümetini 2021-nji ýylyň awgust aýynda Talibanyň häkimiýetiň başyna geçeninden bäri diňe Russiýa tarapyndan resmi ýagdaýda ykrar edildi.

Maslahata Pakistana Daşary işler ministri Yshak Dar wekilçilik eder.

Owganystanyň Daşary işler ministrliginiň metbugat sekretary Hafiz Zia Ahmed X sosial media platformasyndan maslahat bilen bagly beren beýanatynda: üçtaraplaýyn maslahatda syýasy, sebit we ykdysady hyzmatdaşlygy öz içine alýan birnäçe diplomatik meseleler boýunça giňişleýin ara alyp maslahatlaşjakdygyny" aýtdy.

Hytaý, Pakistan we Owganystanyň arasyndaky soňky üçtaraplaýyn maslahat maý aýynda Hytaýda geçirilipdi.

