Zelenskiý Berline gitdi
Germaniýanyň Federal Kansleri Merz bilen Ukrainanyň Prezidenti Zelenskiý, özara duşuşyk geçirenden soň birlikde wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly geçiriljek duşuşyga gatnaşar.
August 13, 2025

Ukrain hökümetine ýakyn çeşmäniň AFP-ä beren maglumatyna görä, Ukrainanyň Prezidenti Zelenskiý çarşenbe güni Berline geldi we Ýewropaly ýaranlary we ABŞ-nyň Prezidenti Tramp bilen geçirjek duşuşygynyň öňüsyrasynda taýarlyklaryna başlady.

Zelenskiý we Ýewropaly liderler, Trampyň Russiýanyň Prezidenti Wladimir Putin bilen geçirjek duşuşygyndan öň Kiýewiň bähbitlerine sarpa goýmagyny isleýär.

Nemes hökümetine ýakyn ARD-niň berýän habaryna görä, Zelenskiý Germaniýanyň Federal Kansleri Merz bilen geçirjek duşuşygyndan soň birlikde wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly geçiriljek duşuşyga gatnaşar.

Ýerli wagt bilen 15.00-da wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly geçirilmegine garaşylýan duşuşyk, Trampyň ABŞ-nyň Alýaska ştatynda anna güni Russiýanyň Prezidenti Wladimir Putin bilen geçirjek duşuşygynyň öňüsyrasynda Günbatarly ýaranlaryň umumy pozisiýalaryny kesgitlemegi maksat edinýär.

Ýewropaly we ukrainaly resmiler, Trampdan, Ukraina söweşi bilen baglanşykly gazanyljak haýsydyr bir ylalaşykdan öň Kiýewiň razyçylygynyň alynmagy boýunça kepillik almak isleýär.

Wideo aragatnaşyk ulgamy arkaly geçiriljek duşuşyga, Germaniýanyň, Finlýandiýanyň, Fransiýanyň, Italiýanyň, Polşanyň, Britaniýanyň we Ukrainanyň lideri bilen birlikde Ýewropa Komissiýasynyň başlygy, Ýewropa Geňeşiniň başlygy, NATO-nyň Baş sekretary we ABŞ-nyň Wise-prezidenti gatnaşar.

ÇEŞME:TRT Global
