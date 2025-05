Pakistanyň ministri Hindistan bilen bolan çaknyşygyň maliýe taýdan az täsiriniň bolandygyny aýtdy Pakistanyň ministri Hindistan bilen bolan çaknyşygyň maliýe taýdan az täsiriniň bolandygyny aýtdy

