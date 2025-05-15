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İranda imam Gazalinıñ törbäse cimerelep bara
İranda imam Gazalinıñ törbäse cimerelep bara
Ärdoğan belän Meloni oçraşuı: İtaliyä-Törkiyä mönäsäbätlärendä nindi adımnar yasalaçaq?
Ärdoğan belän Meloni oçraşuı: İtaliyä-Törkiyä mönäsäbätlärendä nindi adımnar yasalaçaq?
Ärdoğan saqlanu bäyläneşlären köçäytü häm ike Urta diñgez ile arasındağı säwdä mönäsäbätlären tiränäytü maqsatınnan İtaliyä xökümäte räise Meloni belän Rimda oçraştı.
Qıtay häm AQŞ arasında däwam itüçe salım tarifları bäxäsendä kem östenräk?
Qıtay häm AQŞ arasında däwam itüçe salım tarifları bäxäsendä kem östenräk?
Vaşington häm Pekin arasında ber-berse belän üçläşü räweşendäge tamğaxanä salımnarı arta häm iq’tisadi hälakättän qurqularnı kübäytä. Belgeçlär bäyälär üsü, täêminat çılbırı özelü häm dön’ya iq’tisadınıñ keçeräyüe turında kisätä.
Tramp Smitson muzeyların Amerikağa qarşı ideologiyädän çistarta başlıy
Tramp Smitson muzeyların Amerikağa qarşı ideologiyädän çistarta başlıy
İlbaşı urınbasarı JD Vêns Tramp idaräseneñ Smitson mileklärennän kiräksez ideologik täêsir bularaq kürüçe närsälärne alıp quyu tırışlıqlarına citäkçelek itäçäk.
Törkiyä, Ğazzädäge İzrail höcümnären gäyepläp, xalıqara cämäğätçelekne êşkä kereşergä çaqırdı
Törkiyä, Ğazzädäge İzrail höcümnären gäyepläp, xalıqara cämäğätçelekne êşkä kereşergä çaqırdı
Törkiyä tışqı êşlär ministrlığı: İzrailneñ yaña köç qullanu, qırıslıq spiralenä säbäp buluı qabul itelerlek tügel”
Törkiyäneñ Awrupa Berlege äğzalek barışı tizlänä: Ärdoğan häm Tusk töbäk totrıqlılığın söyläşte
Törkiyäneñ Awrupa Berlege äğzalek barışı tizlänä: Ärdoğan häm Tusk töbäk totrıqlılığın söyläşteTörkiyä häm Polşa mönäsäbätläre köçäygän çaqta Ärdoğan Awrupa qurqınıçsızlığındağı rolenä häm AB äğzalege perspektivasına basım yasıy. Tusk yaqlap çıqsa da belgeçlär ABneñ Änkaranıñ kübäygän yoğıntısın tulısınça añlawınnan şöbxälänä.
Bügenge kön tärtibe
İranda imam Gazalinıñ törbäse cimerelep bara
İranda imam Gazalinıñ törbäse cimerelep bara
Ğosmanlı çorında tormışqa aşırılğan Ramazan häm Xozur däresläre
Ğosmanlı çorında tormışqa aşırılğan Ramazan häm Xozur däresläre
Törkiyäneñ "kitap xastaxanäse" sıräk qul'yazmalarnı yañarta
Törkiyäneñ "kitap xastaxanäse" sıräk qul'yazmalarnı yañarta
İran İzraildä sośial’ yaqtan çitläşterelgän yähüdlärne niçek şımçı itep yalladı?
İran İzraildä sośial’ yaqtan çitläşterelgän yähüdlärne niçek şımçı itep yalladı?
“Adidas” naśist partiyäse belän bäyläneşlären niçek yıllar buyı yäşerep tordı?
“Adidas” naśist partiyäse belän bäyläneşlären niçek yıllar buyı yäşerep tordı?
“BRIKS”nıñ kütärelüe öçen 2024nçe yılnıñ borılış noqtası buluı säbäbe
“BRIKS”nıñ kütärelüe öçen 2024nçe yılnıñ borılış noqtası buluı säbäbe
AQŞnıñ Xalıqara mäxkämägä sankśiyäläre İzrailneñ suğış cinayät’lären tikşerügä kirtä bula alamı?
AQŞnıñ Xalıqara mäxkämägä sankśiyäläre İzrailneñ suğış cinayät’lären tikşerügä kirtä bula alamı?
Ärmänstannıñ xärbi quäten arttıruı Azärbaycannı “frontal’ höcüm suğışı”na êtärä ala
Ärmänstannıñ xärbi quäten arttıruı Azärbaycannı “frontal’ höcüm suğışı”na êtärä ala
Bombağa almaşqa: AQŞ İzrailneñ Ğazzä sızığındağı suğışınnan nindi tabış ala?
Bombağa almaşqa: AQŞ İzrailneñ Ğazzä sızığındağı suğışınnan nindi tabış ala?
İran suğışqa qarşı Tramp belän iminlek yaqlı din ähelläre arasında balansnı saqlarğa tırışa
İran suğışqa qarşı Tramp belän iminlek yaqlı din ähelläre arasında balansnı saqlarğa tırışaBu Tramp häm İranğa kemneñ yoğıntısı köçle bulaçağı belän bäyle: Tramp qarçığaday kabinet saylasa da, İranda säyäsi taşlama yasaw yäisä AQŞqa qarşı köçäyü nisbätennän berdäm fiker yuq
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