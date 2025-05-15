İranda imam Gazalinıñ törbäse cimerelep bara

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İranda imam Gazalinıñ törbäse cimerelep baraİranda imam Gazalinıñ törbäse cimerelep bara
İslam dön'yasınıñ iñ böyek ğalimnärennän berse bulğan imam Gazalinıñ törbäse, tabıluına 15 yıl uzuğa qaramastan, äle haman tözekländerüne kötä.İslam dön'yasınıñ iñ böyek ğalimnärennän berse bulğan imam Gazalinıñ törbäse, tabıluına 15 yıl uzuğa qaramastan, äle haman tözekländerüne kötä.
Ärdoğan belän Meloni oçraşuı: İtaliyä-Törkiyä mönäsäbätlärendä nindi adımnar yasalaçaq?Ärdoğan belän Meloni oçraşuı: İtaliyä-Törkiyä mönäsäbätlärendä nindi adımnar yasalaçaq?
Ärdoğan saqlanu bäyläneşlären köçäytü häm ike Urta diñgez ile arasındağı säwdä mönäsäbätlären tiränäytü maqsatınnan İtaliyä xökümäte räise Meloni belän Rimda oçraştı.Ärdoğan saqlanu bäyläneşlären köçäytü häm ike Urta diñgez ile arasındağı säwdä mönäsäbätlären tiränäytü maqsatınnan İtaliyä xökümäte räise Meloni belän Rimda oçraştı.
Qıtay häm AQŞ arasında däwam itüçe salım tarifları bäxäsendä kem östenräk?Qıtay häm AQŞ arasında däwam itüçe salım tarifları bäxäsendä kem östenräk?
Vaşington häm Pekin arasında ber-berse belän üçläşü räweşendäge tamğaxanä salımnarı arta häm iq’tisadi hälakättän qurqularnı kübäytä. Belgeçlär bäyälär üsü, täêminat çılbırı özelü häm dön’ya iq’tisadınıñ keçeräyüe turında kisätä.Vaşington häm Pekin arasında ber-berse belän üçläşü räweşendäge tamğaxanä salımnarı arta häm iq’tisadi hälakättän qurqularnı kübäytä. Belgeçlär bäyälär üsü, täêminat çılbırı özelü häm dön’ya iq’tisadınıñ keçeräyüe turında kisätä.
Tramp Smitson muzeyların Amerikağa qarşı ideologiyädän çistarta başlıyTramp Smitson muzeyların Amerikağa qarşı ideologiyädän çistarta başlıy
İlbaşı urınbasarı JD Vêns Tramp idaräseneñ Smitson mileklärennän kiräksez ideologik täêsir bularaq kürüçe närsälärne alıp quyu tırışlıqlarına citäkçelek itäçäk.İlbaşı urınbasarı JD Vêns Tramp idaräseneñ Smitson mileklärennän kiräksez ideologik täêsir bularaq kürüçe närsälärne alıp quyu tırışlıqlarına citäkçelek itäçäk.
Törkiyä, Ğazzädäge İzrail höcümnären gäyepläp, xalıqara cämäğätçelekne êşkä kereşergä çaqırdıTörkiyä, Ğazzädäge İzrail höcümnären gäyepläp, xalıqara cämäğätçelekne êşkä kereşergä çaqırdı
Törkiyä tışqı êşlär ministrlığı: İzrailneñ yaña köç qullanu, qırıslıq spiralenä säbäp buluı qabul itelerlek tügel”Törkiyä tışqı êşlär ministrlığı: İzrailneñ yaña köç qullanu, qırıslıq spiralenä säbäp buluı qabul itelerlek tügel”
Törkiyäneñ Awrupa Berlege äğzalek barışı tizlänä: Ärdoğan häm Tusk töbäk totrıqlılığın söyläşteTörkiyäneñ Awrupa Berlege äğzalek barışı tizlänä: Ärdoğan häm Tusk töbäk totrıqlılığın söyläşteTörkiyä häm Polşa mönäsäbätläre köçäygän çaqta Ärdoğan Awrupa qurqınıçsızlığındağı rolenä häm AB äğzalege perspektivasına basım yasıy. Tusk yaqlap çıqsa da belgeçlär ABneñ Änkaranıñ kübäygän yoğıntısın tulısınça añlawınnan şöbxälänä.Törkiyä häm Polşa mönäsäbätläre köçäygän çaqta Ärdoğan Awrupa qurqınıçsızlığındağı rolenä häm AB äğzalege perspektivasına basım yasıy. Tusk yaqlap çıqsa da belgeçlär ABneñ Änkaranıñ kübäygän yoğıntısın tulısınça añlawınnan şöbxälänä.
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İran suğışqa qarşı Tramp belän iminlek yaqlı din ähelläre arasında balansnı saqlarğa tırışaİran suğışqa qarşı Tramp belän iminlek yaqlı din ähelläre arasında balansnı saqlarğa tırışaBu Tramp häm İranğa kemneñ yoğıntısı köçle bulaçağı belän bäyle: Tramp qarçığaday kabinet saylasa da, İranda säyäsi taşlama yasaw yäisä AQŞqa qarşı köçäyü nisbätennän berdäm fiker yuqBu Tramp häm İranğa kemneñ yoğıntısı köçle bulaçağı belän bäyle: Tramp qarçığaday kabinet saylasa da, İranda säyäsi taşlama yasaw yäisä AQŞqa qarşı köçäyü nisbätennän berdäm fiker yuq
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