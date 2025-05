İQTİSAD/ИКЪТИСАД 4 min uqıu Qıtay häm AQŞ arasında däwam itüçe salım tarifları bäxäsendä kem östenräk? Qıtay häm AQŞ arasında däwam itüçe salım tarifları bäxäsendä kem östenräk? Vaşington häm Pekin arasında ber-berse belän üçläşü räweşendäge tamğaxanä salımnarı arta häm iq’tisadi hälakättän qurqularnı kübäytä. Belgeçlär bäyälär üsü, täêminat çılbırı özelü häm dön’ya iq’tisadınıñ keçeräyüe turında kisätä. Vaşington häm Pekin arasında ber-berse belän üçläşü räweşendäge tamğaxanä salımnarı arta häm iq’tisadi hälakättän qurqularnı kübäytä. Belgeçlär bäyälär üsü, täêminat çılbırı özelü häm dön’ya iq’tisadınıñ keçeräyüe turında kisätä. Urtaqlaş

China has raised tariffs on US imports to 125%, warning it could choke off American access to its market, hours after the White House clarified its own tariffs on China now total 145%. / Reuters Archive