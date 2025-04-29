Törkiyä ilbaşı Räcäp Tayyip Ärdoğan häm İtaliya xökümt räise Djordjia Meloni Rimda üz illäre arasındağı dürtençe xökümätara sammitta oçraştı. Bu küreşü ike il arasında saqlanu häm säwdä ölkälärendä xezmättäşlek üseş alğan çorğa turı kilde.
İke citäkçe moñarçı BMO häm NATO sammitları kebek küp’yaqlı cıyınnarda da oçraşqan ide. Anda Ukraina suğışı, Süriyä xökümäteneñ xalıqara cämğıyätkä qabat kertelüe, saqlanu häm säwdä xezmättäşlegen nığıtu kebek geosäyäsi mäs’älälär tikşerelde.
Bu xezmättäşlekneñ tiränäyüenä küp dälillär bar, bigräk tä saqlanu ölkäsendä xezmättäşlek iğ’tibarnı cälep itä. 7 aprel'dä İtaliya saqlanu ministrı Guido Krosetto Änkarada Törkiyä saqlanu ministrı Yaşar Güler belän ike NATO berlektäşeneñ xärbi bäyläneşlären nığıtu turında söyläşte.
Bıyıl başında Törkiyäneñ aldınğı dron citeşterüçese “Baykar” İtaliya aêrokosmika häm saqlanu gigantı “Leonardo SpA” belän strategik kileşü tözede. Monnan tış, uzğan yıl axırında “Baykar” “Piaggio Aerospace” şirkäten dä satıp aldı.
“Baykar” belän bergä bez kiläçäktä saqlanu ölkäsendä üzäk urın alırğa mömkinlek biräçäk yaña texnologiyalärneñ liderın buldırabız,” – dip belderde “Leonardo” şirkäte başqarma direktorı Roberto Çingolani. Bu xezmättäşlek Awrupanıñ $100 milliardlıq saqlanu bazarında yaña mömkinleklär açar dip kötelä.
Säwdä külämen arttıru
İlbaşı Ärdoğan Rimğa saqlanu ölkäsendä genä tügel, säwdä mönäsäbätlären dä nığıtu öçen kilde. İke citäkçe qatnaşındağı yuğarı däräcäle sammit belän bergä, 500dän artıq törkiyäle häm italiyalı êşquar qatnaşında biznes forumı da ütkäreläçäk. Bu forum iqtisadi xezmättäşlekne tiränäytü häm yaña investitsiya mömkinleklären tikşerü maqsatın quya.
İke il arasındağı säwdä küläme soñğı yıllarda şaqtıy arttı: 2019 yılda 10 milliard dollar bulsa, 2024 yıl axırına 32.2 milliard dollarğa citär dip kötelä, dip belderde Törkiyäneñ İtaliyädäge ilçese Êlif Çomoğlu Ülgän.
“Bezneñ öçen bu bik dulqınlandırğıç waqıyğa. Monı barlıq törkiyälelär dä urtaqlaşa dip uylıym,” – dip äytte ilçe “Anadolu Agentlığı”na (AA). Ul, şulay uq, İtaliya yağı da şundıy uq dulqınlanu belän äzerlände dip östäde.
Uzğan yılğı mäğ’lümatlarğa qarağanda, İtaliya Törkiyädä zur investor bulıp qala. İlneñ 5 milliard dollarlıq investitsiyäläre bar, häm 1,600dän artıq italiyalı kapital belän êşläwçe şirkät Törkiyädä aktiv.
“Investitsiyälär avtomobil' sänäğäte, ênergetika, infrastruktura, logistika, bank häm azıq-tölek ölkälärendä tuplanğan. “Fiat”, “Pirelli”, “Eni” häm “Barilla” kebek şirkätlär Törkiyädä küptännän uñışlı êşli,” – dip belderde İstanbulda urnaşqan DEİK Törkiyä-İtaliya Êşlekle Şurası räise Lalä Çandär AAğa.
Şul uq waqıtta, Törkiyä şirkätläre İtaliyädä dä kürenekle urın ala başlıy, bigräk tä, tekstil', azıq-tölek häm avtomobil' komponentları ölkälärendä. “Yuğarı texnologiyalär häm Fänni-tikşerenü ölkäsendäge investitsiyälärgä taba borılış bar, bu Törkiyä kapitalınıñ çit illärdäge tabiğaten üzgärtä,” – dip östäde Çandär.