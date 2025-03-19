Törkiyä, Ğazzädäge İzrail höcümnären gäyepläp, xalıqara cämäğätçelekne êşkä kereşergä çaqırdı
TÜRKİYE
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Törkiyä, Ğazzädäge İzrail höcümnären gäyepläp, xalıqara cämäğätçelekne êşkä kereşergä çaqırdıTörkiyä tışqı êşlär ministrlığı: İzrailneñ yaña köç qullanu, qırıslıq spiralenä säbäp buluı qabul itelerlek tügel”
/ Public domain
19 Март 2025

Törkiyä, İsrailneñ qamaw astındağı Ğazzägä oyıştırğan häm yözlärçä fälästinleneñ ğomeren özgän soñğı hawa höcümnären kisken räweştä gäyepläde. Bu höcümnärne Tel’-Avivnıñ “genośid säyäsäten” däwam itüe dip bäyäläde.

Sişämbe könne yasalğan belderüdä, Törkiyä tışqı êşlär ministrlığı höcümnärne arttırunıñ Netan'yaxu xökümäte räximsezlegeneñ yaña êtabın kürsätüen belderde.

“İzrail xalıqara xoquqnı häm ğomumkeşelek qıymmätlären iñ awır räweştä boza”,- diyelde belderüdä.

Ministrlıq şulay uq, İsrailneñ ğämälläreneñ, tınıçlıqnı yañadan urnaştıru öçen global’ omtılışlar däwam itkän çorda, töbäk totrıqlılığına yanaw bulıp toruın assızıqladı.
“İzrailneñ yaña köç qullanu, qırıslıq spiralenä säbäp buluı qabul itelerlek tügel”,- diyelde belderüdä.

Änkara xalıqara cämäğat’çelekne  İzrail agressiyäsenä  qarşı qatğıy totış kürsätergä çaqırdı häm aşığıç, daimi utnı tuqtatu belän bergä Fälästinneñ Ğazzä töbägenä gumanitar yärdämne özleksez ireşterüneñ möhimlegen assızıqladı.

Törkiyä Fälästin xalqınıñ xaqlı däğ’wasına qaqşamas yaqlawın tagın ber qat assızıqlıy häm töbäktä tınıçlıq, totrıqlılıq urnaştıru omtılışlarına öleş kertü wäğ'däsen qabatlıy”,- diyelde belderüdä.

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