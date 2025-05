SÄYÄSÄT 4 min uqıu Törkiyäneñ Awrupa Berlege äğzalek barışı tizlänä: Ärdoğan häm Tusk töbäk totrıqlılığın söyläşte Törkiyäneñ Awrupa Berlege äğzalek barışı tizlänä: Ärdoğan häm Tusk töbäk totrıqlılığın söyläşte Törkiyä häm Polşa mönäsäbätläre köçäygän çaqta Ärdoğan Awrupa qurqınıçsızlığındağı rolenä häm AB äğzalege perspektivasına basım yasıy. Tusk yaqlap çıqsa da belgeçlär ABneñ Änkaranıñ kübäygän yoğıntısın tulısınça añlawınnan şöbxälänä. Törkiyä häm Polşa mönäsäbätläre köçäygän çaqta Ärdoğan Awrupa qurqınıçsızlığındağı rolenä häm AB äğzalege perspektivasına basım yasıy. Tusk yaqlap çıqsa da belgeçlär ABneñ Änkaranıñ kübäygän yoğıntısın tulısınça añlawınnan şöbxälänä. Mäqäläne tıñlağız Your browser does not support the audio element. Urtaqlaş

International relations experts emphasise that Türkiye’s strategic role in European security extends beyond its stalled EU accession bid. / TRT World