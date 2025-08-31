Törkiyä ilbaşı Räcäp Täyyip Ärdoğan İzrailneñ Ğazzädä genośid säyäsäten kiñäytergä teläwen belderde häm Änkaranıñ moña qarşı Paqıstan belän koordinaśiyäle räweştä êşläwen däwam itäçägen äytte.
Yäkşämbe könne Qıtaynıñ Täncin şähärendä Paqıstan prem’yer-ministrı Şaxbaz Şärif belän oçraşqan Ärdoğan, Törkiyäneñ İzrail genośidına qarşı Paqıstan belän ber ük poziśiyädä toruın assızıqladı.
Bu xaqta Törkiyä ilbaşı idaräseneñ êlemtä bülege tarafınnan “NSosyal” media platformasında urnaştırılğan belderüdä citkerelde.
Belderüdä:
"İlbaşı Ärdoğan İzrailneñ Ğazzädäge genośid säyäsäten kiñäytergä teläwen assızıqladı, Törkiyäneñ bu genośidqa qarşı Paqıstan belän ber ük totışqa iyä buluın belderde häm ike ilneñ koordinaśiyäle räweştä êşläwen däwam itäçägen äytte”,-diyelde.
İke lider şulay uq ike yaqlı mönäsäbätlär, regional’ häm global’ mäs’älälär turında da fiker alıştı.
Teläktäşlek
Änkaranıñ Paqıstan belän Tön’yaq Kipr Törek Cömhüriyäte arasındağı mönäsäbätlär üseşennän qanäğat’ buluın beldergän Ärdoğan, bu mäs’älädä kürsätelgän teläktäşlekneñ yuğarı bäyälänüen assızıqladı.
Törkiyä häm Paqıstannıñ şaqtıy ölkädä, şul isäptän säwdä, ênergetika, saqlanu häm qurqınıçsızlıq ölkälärendä xezmättäşlekne nığıtu öçen êşläwen belderde.
Ärdoğan şulay uq Süriyäneñ berdämlege häm cir bötenlegeneñ Törkiyä öçen möhim buluın assızıqladı häm Süriyäne totrıqsızlaştırırğa yünälgän här törle ğamälgä qarşı toruların belderde.
Törkiyä ilbaşı häm Paqıstan xökümät başlığı Täncinda ütkärelgän Şanxay xezmättäşlek oyışmasınıñ 25nçe däwlät başlıqları şurası cıyılışında qatnaşu öçen Qıtayğa kildelär.