Ärdoğan Şanxay xezmättäşlek oyışması cıyılışı qısalarında Qıtay däwlät başlığı belän oçraştı
Törkiyä häm Qıtay liderları texnologiya, investiśiyälär, Urta koridor häm “Ber poyas – ber yul” iniśiativası aşa xezmättäşlekne arttıru turında söyläştelär.
31 Август 2025

Törkiyä ilbaşı Räcäp Täyyip Ärdoğan Qıtaynıñ port şähäre Täncindä ütkärelgän sammit qısalarında ike yaqlı mönäsäbätlär turında söyläşü öçen Qıtay däwlät başlığı Si Cinpiñ belän oçraştı.

Yäkşämbe könne ütkän bu oçraşu Şanxay xezmättäşlek oyışmasınıñ 25nçe sammitı utırışları arasında oyıştırıldı häm ike yaq ta säwdä, investiśiyälär häm regional’ totrıqlılıq mäs’älälärenä basım yasadı.

İlbaşı Ärdoğan iq’tisadi bäyläneşlärne däwam itterelä torğan häm balanslı invesitiśiyälär belän nığıtu kiräklegen belderep, barı tik  säwdäneñ genä ozın möddätle totrıqlılıqnı täêmin itä almayaçağın äytte.

"İke yaqlı säwdäneñ tigezlegen häm totrıqlılığın täêmin itü öçen anı investiśiyälär belän nığıtırğa kiräk; sanlı texnologiyälär, ênergetika, sälamätlek saqlaw häm turizm ölkälärendä zur mömkinleklär bar. Qıtay şirkätläreneñ Törkiyägä investiśiya kertüdä koordinaśiyälären arttıruı faydalı bulaçaq”, — diyelde.

Mexanizmnarnı aktiv xäldä totu

Täqdim itelä

İlbaşı Ärdoğan regional’ bäyläneşlärne nığıtu maqsatında Törkiyäneñ Urta Koridor iniśiativası belän Qıtaynıñ “Ber poyas – ber yul” proyektı arasında köçle garmoniya täêmin itü kiräklegen dä assızıqladı.

İke yaq ta kiñäşläşü mexanizmnarın aktiv xäldä totu, daimi dialog häm institutśional xezmättäşlekne däwam itü turında kileşte.

Änkara belän Pekin arasındağı strategik bäyläneşlärgä basım yasağan Ärdoğan, “Berdänber Qıtay” säyäsäten yaqlawın tağın ber märtäbä rasladı.

Liderlar şulay uq Rusiya–Ukraina suğışı, Ğazzädäge gumanitar wäzğıyät’ häm Süriyägä qağılışlı ixtimal urtaq adımnar kebek xalıqara krizislarnı dä bäyälädelär.

