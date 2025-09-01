TÜRKİYE
2 min uqıu
Putin Ukraina söyläşülärendäge role öçen Törkiyägä räxmät äytte
Rusiyä däwlät başlığı Änkaranıñ Ukraina krizisın çişüdäge role däwam itäçägenä ışanuın belderde.
Putin Ukraina söyläşülärendäge role öçen Törkiyägä räxmät äytte
Putin, Ukraina söyläşüläre däwamında Türkiyäneñ rolenä rähmät belderde, Prezident Erdoğan belän regionarası xezmättäşlekne yuğarı bäyäläde / AA
1 Сентябрь 2025

Rusiyä däwlät başlığı Vladimir Putin Törkiyägä Ukraina krizisında aradaşçı buluı öçen räxmät belderde häm Änkaranıñ çişeleş tabu öçen "maxsus rol" uynawın däwam itäçägenä ışanıç belderde. Bu süzlärne ul Şanxay xezmättäşlek oyışması (ŞXO) sammitı qısalarında, Qıtaynıñ Tyanjin şähärendä, Törkiyä ilbaşı Räcäp Tayyip Ärdoğan belän oçraşu waqıtında äytte.

Putin may ayınnan birle İstanbulda Rusiyä belän Ukraina arasında öç tur turıdan-turı söyläşü ütkärelüen xäterlätte. Anıñ süzlärenä qarağanda, bu söyläşülär humanitar mäsälälärdä alğa kitärgä mömkinlek birgän.

Ul Änkaranıñ qatnaşuınıñ dialog öçen urın tudıruğa zur öleş kertüen assızıqladı häm Törkiyäneñ öleşen "möhim" häm "taläp itelä torğan" dip bäyäläde.

Rusiyä liderı Ärdoğan belän Yaqın Könçığış, Tönyaq Afrika häm Kavkaz kebek regional mäsälälärne dä söyläşülären äytte. Ul bu ölkälärdä Törkiyä belän xezmättäşlekne "nigezle, konkret, faydalı häm ışanıçlı" dip bäyäläde.

Putin ilbaşı däräcäsendäge daimi oçraşularnıñ konstruktiv häm xörmätle dialognı saqlawğa yardäm itüen, monıñ isä kürşelek prinsiplarına turı kilüen assızıqladı.

Putin ike il arasında säwdä häm investitsiyälärneñ üsä baruın da bilgeläp ütte. Ul uzğan yılda ike yaqlı säwdäneñ 6.6 protsentqa artuın, 2025 yıl başında tağın 3 protsentqa üsäçägen äytte. Rusiyä şirkätläre Törkiyäneñ metallurgiya häm avtomobil' sänäğätendä aktiv qatnaşa, ä Törkiyä şirkätläre Rusiyägä mexanika injenerlığı, agaç êşkärtü häm metallurgiya ölkälärendä üz öleşen kertä.

Täqdim itelä

İyun ayında Mäskäwdä uzğan xökümätara komissiya êşe iqtisadi xezmättäşlekneñ alğa kitüenä êtärgeç bulğan dip bäyälände.

Ênergetika ölkäsendäge xezmättäşlekne Putin "çınnan da strategik" dip atadı. Ul "Kük Agım" häm "Törkiyä Agımı" gazütkärgeçläre aşa tabiği gaz tapşırularnıñ özleksez däwam itüen häm Rusiyäneñ Törkiyäneñ töp gaz tä'minätçeläreneñ berse bulıp qaluın assızıqladı.

Putin, şulay uq, "Akkuyu" atom êlektr stantsiyäsenä iğtibar yünältte. Bu proyekt Rusiyäneñ "Rosatom" korporatsiyäse tarafınnan tözelä häm ikeyaqlı mönäsäbätlärneñ ozın möddätle xezmättäşlegen kürsätüçe bayraq proyektı dip ataldı.

Räsmi söyläşülär aldınnan, Kreml' Rusiyä häm Törkiyä delegatsiyäläre äğzalarınıñ cılı itep ber-bersen sälamläwen kürsätkän video yazma tarattı. "Rosatom" citäkçese Aleksey Lixaçev häm Rusiya ênergetika ministrı Sergey Tsivilev Törkiyä ênergetika ministrı Alparslan Bayraktar belän qul bireşep qoçaqlaştı.

Putin Mäskäw belän Änkaranıñ säyäsi ışanıçınıñ möhimlegenä basım yasadı häm alarnıñ xezmättäşlege, ikeyaqlı mäsälälärdän tış, regional häm xalıqara mäsälälärgä dä qarawın äytte. Ul Yaqın Könçığış häm Tönyaq Afrika kebek regionnarda urtaq qaraşlar buldırunıñ ähämiyäten assızıqladı, çönki bu regionnarda alarnıñ mänfäğätläre yış qına kiseşä.

Öyrän
Ärdoğan: "Srebreniśa genośidınıñ inqär itelüen kire qağabız"
Burhanettin Duran Törkiyä ilbaşı idaräseneñ êlemtä bülege başlığı itep bilgelände
İzrail räsmi zatı: “Ägär Xamas qoral taşlamasa suğış däwam itäçäk”
Kiyev: “Rusiya Ukrainağa bügengä çaqlı iñ zur hawa höcümen başqardı”
AQŞ Ukrainağa tağın da kübräk Patriot hawa saqlanu sistemaların cibäräçäk
Tramp belän Netan'yaxu Aq Yortta ike kön êçendä ike tapqır oçraştı
Germaniya: “Qıtay bezneñ oçqıçıbıznı Qızıl diñgez östendä lazer belän nişan itep aldı”
Törkiyä däwam itüçe mäxkämä barışına qağılışlı Franśiyanıñ tänqitlären tıqşınu dip atap kire qaqtı
Tışqı êşlär ministrı BRICS sammitı qısalarında Rusiya häm Qazaqstandağı wazıyfadaşları belän oçraştı
Tönyaq Ğiraqta metan gazı faciğası: 12 törek ğaskäriye şähit buldı
Tramp - Zelenskiy söyläşüennän soñ Kiev AQŞtağı ilçesen almaştırırğa mömkin
AQŞ terrorçılar belän köräşü öçen terrorçılarnı finanslayaçaq
Kön’yaq Koreya mäxkämäse Yunnı saq astına alu taläbe belän bäyle utırışnı 9 nçı iyüldä ütkäräçäk
Radar mäğlümatları kürsätkänçä, İran raketaları İzrailneñ 5 xärbi bazasına höcüm itkän
İran liderı Xamänäi İzrail belän bäreleşlärdän soñ berençe tapqır xalıq arasına çıqtı
“TRT Global”ne qarağız. Fikerläregez belän urtaqlaşığız!
Contact us