Rusiyä däwlät başlığı Vladimir Putin Törkiyägä Ukraina krizisında aradaşçı buluı öçen räxmät belderde häm Änkaranıñ çişeleş tabu öçen "maxsus rol" uynawın däwam itäçägenä ışanıç belderde. Bu süzlärne ul Şanxay xezmättäşlek oyışması (ŞXO) sammitı qısalarında, Qıtaynıñ Tyanjin şähärendä, Törkiyä ilbaşı Räcäp Tayyip Ärdoğan belän oçraşu waqıtında äytte.
Putin may ayınnan birle İstanbulda Rusiyä belän Ukraina arasında öç tur turıdan-turı söyläşü ütkärelüen xäterlätte. Anıñ süzlärenä qarağanda, bu söyläşülär humanitar mäsälälärdä alğa kitärgä mömkinlek birgän.
Ul Änkaranıñ qatnaşuınıñ dialog öçen urın tudıruğa zur öleş kertüen assızıqladı häm Törkiyäneñ öleşen "möhim" häm "taläp itelä torğan" dip bäyäläde.
Rusiyä liderı Ärdoğan belän Yaqın Könçığış, Tönyaq Afrika häm Kavkaz kebek regional mäsälälärne dä söyläşülären äytte. Ul bu ölkälärdä Törkiyä belän xezmättäşlekne "nigezle, konkret, faydalı häm ışanıçlı" dip bäyäläde.
Putin ilbaşı däräcäsendäge daimi oçraşularnıñ konstruktiv häm xörmätle dialognı saqlawğa yardäm itüen, monıñ isä kürşelek prinsiplarına turı kilüen assızıqladı.
Putin ike il arasında säwdä häm investitsiyälärneñ üsä baruın da bilgeläp ütte. Ul uzğan yılda ike yaqlı säwdäneñ 6.6 protsentqa artuın, 2025 yıl başında tağın 3 protsentqa üsäçägen äytte. Rusiyä şirkätläre Törkiyäneñ metallurgiya häm avtomobil' sänäğätendä aktiv qatnaşa, ä Törkiyä şirkätläre Rusiyägä mexanika injenerlığı, agaç êşkärtü häm metallurgiya ölkälärendä üz öleşen kertä.
İyun ayında Mäskäwdä uzğan xökümätara komissiya êşe iqtisadi xezmättäşlekneñ alğa kitüenä êtärgeç bulğan dip bäyälände.
Ênergetika ölkäsendäge xezmättäşlekne Putin "çınnan da strategik" dip atadı. Ul "Kük Agım" häm "Törkiyä Agımı" gazütkärgeçläre aşa tabiği gaz tapşırularnıñ özleksez däwam itüen häm Rusiyäneñ Törkiyäneñ töp gaz tä'minätçeläreneñ berse bulıp qaluın assızıqladı.
Putin, şulay uq, "Akkuyu" atom êlektr stantsiyäsenä iğtibar yünältte. Bu proyekt Rusiyäneñ "Rosatom" korporatsiyäse tarafınnan tözelä häm ikeyaqlı mönäsäbätlärneñ ozın möddätle xezmättäşlegen kürsätüçe bayraq proyektı dip ataldı.
Räsmi söyläşülär aldınnan, Kreml' Rusiyä häm Törkiyä delegatsiyäläre äğzalarınıñ cılı itep ber-bersen sälamläwen kürsätkän video yazma tarattı. "Rosatom" citäkçese Aleksey Lixaçev häm Rusiya ênergetika ministrı Sergey Tsivilev Törkiyä ênergetika ministrı Alparslan Bayraktar belän qul bireşep qoçaqlaştı.
Putin Mäskäw belän Änkaranıñ säyäsi ışanıçınıñ möhimlegenä basım yasadı häm alarnıñ xezmättäşlege, ikeyaqlı mäsälälärdän tış, regional häm xalıqara mäsälälärgä dä qarawın äytte. Ul Yaqın Könçığış häm Tönyaq Afrika kebek regionnarda urtaq qaraşlar buldırunıñ ähämiyäten assızıqladı, çönki bu regionnarda alarnıñ mänfäğätläre yış qına kiseşä.