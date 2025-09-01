Törkiyä ilbaşı Räcäp Tayyip Ärdoğan, 25nçe Şanxay Xezmättäşlek Oyışması (ŞXO) däwlät başlıqları şurası sammitı qısalarında, duşämbe könne Qıtaynıñ Tyanjin şähärendä Azärbaycan däwlät başlığı İlham Äliyev belän oçraştı. Bu oçraşu Änkaranıñ yuğarı däräcädäge diplomatiyäse aktivlığın kürsätte.
Törkiyä ilbaşı cämäğat’çelek belän êlemtä idaräse belderüenä kürä, liderlar ŞXO sammitı waqıtında ike yaqlı mönäsäbätlärne, regional’ häm global’ mäs’älälärne tikşerde. Ärdoğan, Ärmänstan belän Azärbaycan arasındağı tınıçlıq protsessındağı alğa kitüneñ qänäğät’lek tudıruın belderde häm Törkiyäneñ bu protsessqa öleş kertüne däwam itäçägen äytte.
Ul, kiläçäktä Törkiyä häm Azärbaycannıñ regional üseş initsiativaların koordinatsiyäläweneñ möhimlegen assızıqladı. Şulay uq, ike il arasında ênergiyä häm transport ölkälärendä xezmättäşlekne üsterü öçen adımnar yasalaçağın äytte.
Oçraşu Ärdoğan tuqtalğan qunaqxanädä uzdı, anda Törkiyä tışqı êşlär ministrı Xaqan Fidan häm Azärbaycan tışqı êşlär ministrı Cäyhun Bayramov ta qatnaştı.
Könyaq Qavqazdağı tınıçlıq mäsäläse tikşerelde
Ärdoğan, sammit qısalarında, Ärmänstan premyer-ministrı Nikol Paşinyan belän dä oçraştı. Bu oçraşu ike lider arasında siräk bulğan aralaşulardan berse.
Törkiyä ilbaşı Ärmänstan belän mönäsäbätlärne tikşerde, häm Könyaq Qavqazda daimi tınıçlıq häm totrıqlılıq urnaştıru tırışlıqları turında söyläşte, dip belderde êlemtä idaräse.
Ärdoğan Ärmänstan belän Azärbaycan arasındağı tınıçlıq protsessındağı alğa kitüne xupladı häm Törkiyäneñ töbäktä tınıçlıq, totrıqlılıq häm üseşkä öleş kertüne däwam itäçägen assızıqladı.
Ärdoğan, Törkiyä belän Ärmänstan arasında xezmättäşlekne arttıruğa yünältelgän adımnar qarala, dip belderde.
Ärdoğan yäkşämbe könne Qıtayğa kilep citte häm şul uq könne Qıtay ilbaşı Si Tsinpin häm Paqstan premyer-ministrı Şahbaz Şärif belän ikeyaqlı söyläşülär ütkärde. Törkiyä liderınıñ diplomatik kön tärtibe, töbäktäge üzgäreşlär fonında Änkaranıñ Aziyä belän aktiv xezmättäşlegen kürsätä.
ŞXO sammitı Qıtayda
25nçe ŞXO sammitı duşämbe könne räsmi räweştä açıldı, anda ilbaşı Si çığış yasadı. Başta "Şanxay Bişlege" bularaq tözelgän oyışmağa Qıtay, Rusiyä, Qazaqstan, Qırğızstan häm Tacikstan kergän ide, soñraq Üzbäkstan altınçı äğza bulıp quşıldı. Bügen ŞXO 10 äğza däwlät, 2 küzätüçe häm Aziyä, Awrupa häm Afrikadan 14 dialog partnyorın üz eçenä ala.
Bügenge köndä ŞXO dönyanıñ yaqınça 24 protsent cir öleşen häm 42 protsent xalıq sanın üz êçenä ala. Äğza däwlätlär dönyaküläm GTPnıñ yaqınça dürttän beren täşkil itä, häm soñğı 20 yılda alar arasında säwdä yaqınça 100 tapqırğa artqan.