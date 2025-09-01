Törkiyä ilbaşı Räcäp Tayyip Ärdoğan, Şanxay Xezmättäşlek Oyışması (ŞXO) sammitı qısalarında, düşämbe könne, Qıtay Kommunistik partiyasınıñ säyäsi byurosı berençe särqatibe Tsai Tsi belän oçraştı. Bu oçraşu Änkaranıñ Pekin belän mönäsäbätlärne tiränäytü maqsatın assızıqlağan ide.
Tyançzin qunaq yortında uzğan êşlekle töşke aş Ärdoğannıñ ber kön aldan Qıtay ilbaşı Si Tszinpin belän ütkärgän ike yaqlı söyläşülärennän soñ buldı.
“Kičäge oçraşuda bez ilbaşı Siğa Qıtay belän här ölkädä xezmättäşlekne arttıru turındağı nıqlı telägebezne belderdek,” – dide Ärdoğan.
Ul, şulay uq, Törkiyäneñ küpyaqlı platformalarda da Qıtay belän mönäsäbätlärne nığıtırğa teläwen äytte.
“Bez BMO, G20 häm BRICS kebek platformalarda bu xezmättäşlekne tağın da nığıtırğa telibez. Şanxay Xezmättäşlek Oyışması belän mönäsäbätlärebezne üsterü öçen sezneñ yaqlawıgıznı kötäbez,” – dip belderde ul Tsai Tsiğa.
İqtisadi mönäsäbätlärgä kilgändä, Ärdoğan Änkaranıñ Qıtay belän yaqınça 50 milliard dollar külämendäge säwdä äyläneşen “tigez häm totrıqlı räveştä” arttıru maqsatın bilgeläwen äytte, häm säwdä defitsitın kimetü telägen belderde.
Oçraşuda Ärdoğan belän bergä tışqı eşlär ministrı Hakan Fidan, ênergetika häm tabiği resurslar ministrı Alparslan Bayraktar, finanslar ministrı Mäxmät Şimşäk, milli saqlanu ministrı Yaşar Gülär, sänäğät häm texnologiya ministrı Mäxmät Fatix Kaçır, säwdä ministrı Ömär Bolat häm milli küzläw oyışması citäkçese İbrahim Kalın qatnaştı.
Si belän oçraşu
Yakşämbe könne Tyançzinda uzğan ikeyaqlı oçraşuda, Qıtay däwlät başlığı Si Tszinpin Törkiyäneñ “üz-üzenä tayanu ruxı”n maqtadı, häm ilneñ üsä baruçı roleneñ ähämiyäten bilgeläde.
Si Törkiyä häm Qıtaynıñ, Global Könyaqta möhim äğzalar bularaq, bäysezlek häm üz-üzenä tayanuğa birelgän buluların asızıqladı.
Ul Qıtaynıñ “Quşaq häm yul” initsiativası belän Törkiyäneñ “Urta Koridor” initsiativasın yaqınraq täñgälläşterüneñ ähämiyätenä basım yasadı, häm bu xezmättäşlekneñ ike il arasındağı mönäsäbätlärne nığıtuğa häm Global Könyaqnıñ maqsatlarına xezmät itäçägen äytte.
Qıtay liderı, şulay uq, ike ilneñ tınıçlıq, üseş häm xezmättäşlek çorınnan faydalanıp, Qıtay-Törkiyä strategik partnerlığın yaña däräcägä kütärergä häm dönyada ğadel häm tigez idarä sistemasın tözügä öleş kertüne däwam itärgä çaqırdı.