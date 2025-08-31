TÜRKİYE
2 min uqıu
İlbaşı Ärdoğan Şanxay xezmättäşlek oyışması sammitında qatnaşır öçen Qıtayğa kilde
5 yıldan soñ başqarılğan bu säfär Änkara belän Pekin arasında strategik mönäsäbätlär nığıy barğan waqıtqa turı kilde.
İlbaşı Ärdoğan Şanxay xezmättäşlek oyışması sammitında qatnaşır öçen Qıtayğa kilde
/ AA
31 Август 2025

İlbaşı Ärdoğan Şanxay xezmättäşlek oyışmasınıñ 25nçe däwlät başlıqları şurası cıyılışında xörmätle qunaq sıyfatında qatnaşu öçen yäkşämbe könne Qıtaynıñ Täncin şähärenä kilde.

Anı Pekin xalıqara aêroportında  Qıtay däwlät ministrı Ley Xaycao, Törkiyäneñ Pekindağı ilçese Sälçük Ünal häm ilçelek wäqalätleläre qarşı aldı.

Ärdoğan Şanxay xezmättäşlek oyışmasınıñ 25nçe däwlät başlıqları şurası sammitı qısalarında Qıtay däwlät başlığı Si Cinpiñ liderlar öçen oyıştırğan kiçke aş mäclesendä  qatnaşaçaq.

İlbaşı idaräseneñ êlemtä bülege başlığı Burxanettin Duran beldergänçä, ilbaşı Ärdoğan düşämbe könne kiñäytelgän formatta uzaçaq sammit utırışında çığış yasayaçaq. Ul 31 avgust – 1 sentyabr’ könnärendä Qıtayda oçraşular ütkäräçäk.

5 yıldan soñ başqarılğan bu säfär Änkara belän Pekin arasında strategik mönäsäbätlär nığıy barğan  waqıtqa turı kilde.

Sammit qısalarında ilbaşı Ärdoğannıñ Qıtay däwlät başlığı Si Cinpiñ häm başqa qatnaşuçı liderlar belän dä ike yaqlı söyläşülär ütkärüe kötelä.

Ärdoğannıñ säfärendä xäläl cefete Äminä Ärdoğan, tışqı êşlär ministrı Xaqan Fidan, milli küzläw oyışması başlığı İbrahim Qalın, ênergetika häm tabiği çığanaqlar ministrı Alparslan Bayraktar, qazna häm finans ministrı Mäxmät Şimşäk, milli saqlanu ministrı Yaşar Güler qatnaşa.

Täqdim itelä

Törkiyä delegaśiyäsendä şulay uq sänäğat’ häm texnologiya ministrı Mäxmät Fatix Qacır, säwdä ministrı Ömär Bolat, “Ğadellek häm üseş” partiyäse ğomum başlıq urınbasarı Halit Yerebakan, “MHP” ğomum başlıq urınbasarı İsmail Faruq Aqsu, ilbaşı idaräseneñ êlemtä bülege başlığı Burxanettin Duran, saqlanu sänäğate başlığı Haluk Görgün häm ilbaşı idaräse wäqalätlese Xäsän Doğan da bar.

Şanxay xezmättäşlek oyışması häm Törkiyä

2001 nçe yılda Qıtay, Rusiya häm Urta Aziya illäre tarafınnan tözelgän Şanxay xezmättäşlek oyışması töbäk iminlegenä, iq’tisadi xezmättäşlekkä häm terrorğa qarşı köräşkä zur ähämiyät birä.

Tulı äğ’zalar arasında Rusiya, Belarus, Qıtay, Hindstan, İran, Qazaqstan, Qırğızstan, Paqıstan, Tacikstan häm Üzbäkstan bar. Oyışmağa Hindstan belän Paqıstan 2017nçe yılda, İran 2023 nçe yılda, Belarus 2024 nçe yılda quşıldı.

Törkiyä 2012 nçe yıldan birle oyışmada dialog partnyerı statusında tota. NATO äğ’zaları arasında bu statustağı berençe häm berdänber il bularaq, Törkiyäneñ bu adımı Könbatış belän berlektäşlekne däwam itep, ber ük waqıtta Avraziya töbäge belän dä nıqlı bäyläneşlär qoru telägen kürsätä.

İlbaşı Ärdoğan citäkçelegendä Törkiyä 2017 nçe yılda Şanxay xezmättäşlek oyışmasınıñ Ênergetika klubına räislek itep, Qıtay häm Rusiya kebek möhim äğ’zalar belän säwdäne arttırıp, oyışma belän mönäsäbätlärne nığıttı.

Şanxay xezmättäşlek oyışması sammitı Täncin port şähärendä düşämbe könenä qadär däwam itäçäk. Ul İkençe bötendön’ya suğışınıñ tämamlanuına 80 yıl tulu uñayınnan başqala Pekinda oyıştırılaçaq zur xärbi paradqa berniçä kön qala uza.

Öyrän
Ärdoğan: "Srebreniśa genośidınıñ inqär itelüen kire qağabız"
Burhanettin Duran Törkiyä ilbaşı idaräseneñ êlemtä bülege başlığı itep bilgelände
İzrail räsmi zatı: “Ägär Xamas qoral taşlamasa suğış däwam itäçäk”
Kiyev: “Rusiya Ukrainağa bügengä çaqlı iñ zur hawa höcümen başqardı”
AQŞ Ukrainağa tağın da kübräk Patriot hawa saqlanu sistemaların cibäräçäk
Tramp belän Netan'yaxu Aq Yortta ike kön êçendä ike tapqır oçraştı
Germaniya: “Qıtay bezneñ oçqıçıbıznı Qızıl diñgez östendä lazer belän nişan itep aldı”
Törkiyä däwam itüçe mäxkämä barışına qağılışlı Franśiyanıñ tänqitlären tıqşınu dip atap kire qaqtı
Tışqı êşlär ministrı BRICS sammitı qısalarında Rusiya häm Qazaqstandağı wazıyfadaşları belän oçraştı
Tönyaq Ğiraqta metan gazı faciğası: 12 törek ğaskäriye şähit buldı
Tramp - Zelenskiy söyläşüennän soñ Kiev AQŞtağı ilçesen almaştırırğa mömkin
AQŞ terrorçılar belän köräşü öçen terrorçılarnı finanslayaçaq
Kön’yaq Koreya mäxkämäse Yunnı saq astına alu taläbe belän bäyle utırışnı 9 nçı iyüldä ütkäräçäk
Radar mäğlümatları kürsätkänçä, İran raketaları İzrailneñ 5 xärbi bazasına höcüm itkän
İran liderı Xamänäi İzrail belän bäreleşlärdän soñ berençe tapqır xalıq arasına çıqtı
“TRT Global”ne qarağız. Fikerläregez belän urtaqlaşığız!
Contact us