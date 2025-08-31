İlbaşı Ärdoğan Şanxay xezmättäşlek oyışmasınıñ 25nçe däwlät başlıqları şurası cıyılışında xörmätle qunaq sıyfatında qatnaşu öçen yäkşämbe könne Qıtaynıñ Täncin şähärenä kilde.
Anı Pekin xalıqara aêroportında Qıtay däwlät ministrı Ley Xaycao, Törkiyäneñ Pekindağı ilçese Sälçük Ünal häm ilçelek wäqalätleläre qarşı aldı.
Ärdoğan Şanxay xezmättäşlek oyışmasınıñ 25nçe däwlät başlıqları şurası sammitı qısalarında Qıtay däwlät başlığı Si Cinpiñ liderlar öçen oyıştırğan kiçke aş mäclesendä qatnaşaçaq.
İlbaşı idaräseneñ êlemtä bülege başlığı Burxanettin Duran beldergänçä, ilbaşı Ärdoğan düşämbe könne kiñäytelgän formatta uzaçaq sammit utırışında çığış yasayaçaq. Ul 31 avgust – 1 sentyabr’ könnärendä Qıtayda oçraşular ütkäräçäk.
5 yıldan soñ başqarılğan bu säfär Änkara belän Pekin arasında strategik mönäsäbätlär nığıy barğan waqıtqa turı kilde.
Sammit qısalarında ilbaşı Ärdoğannıñ Qıtay däwlät başlığı Si Cinpiñ häm başqa qatnaşuçı liderlar belän dä ike yaqlı söyläşülär ütkärüe kötelä.
Ärdoğannıñ säfärendä xäläl cefete Äminä Ärdoğan, tışqı êşlär ministrı Xaqan Fidan, milli küzläw oyışması başlığı İbrahim Qalın, ênergetika häm tabiği çığanaqlar ministrı Alparslan Bayraktar, qazna häm finans ministrı Mäxmät Şimşäk, milli saqlanu ministrı Yaşar Güler qatnaşa.
Törkiyä delegaśiyäsendä şulay uq sänäğat’ häm texnologiya ministrı Mäxmät Fatix Qacır, säwdä ministrı Ömär Bolat, “Ğadellek häm üseş” partiyäse ğomum başlıq urınbasarı Halit Yerebakan, “MHP” ğomum başlıq urınbasarı İsmail Faruq Aqsu, ilbaşı idaräseneñ êlemtä bülege başlığı Burxanettin Duran, saqlanu sänäğate başlığı Haluk Görgün häm ilbaşı idaräse wäqalätlese Xäsän Doğan da bar.
Şanxay xezmättäşlek oyışması häm Törkiyä
2001 nçe yılda Qıtay, Rusiya häm Urta Aziya illäre tarafınnan tözelgän Şanxay xezmättäşlek oyışması töbäk iminlegenä, iq’tisadi xezmättäşlekkä häm terrorğa qarşı köräşkä zur ähämiyät birä.
Tulı äğ’zalar arasında Rusiya, Belarus, Qıtay, Hindstan, İran, Qazaqstan, Qırğızstan, Paqıstan, Tacikstan häm Üzbäkstan bar. Oyışmağa Hindstan belän Paqıstan 2017nçe yılda, İran 2023 nçe yılda, Belarus 2024 nçe yılda quşıldı.
Törkiyä 2012 nçe yıldan birle oyışmada dialog partnyerı statusında tota. NATO äğ’zaları arasında bu statustağı berençe häm berdänber il bularaq, Törkiyäneñ bu adımı Könbatış belän berlektäşlekne däwam itep, ber ük waqıtta Avraziya töbäge belän dä nıqlı bäyläneşlär qoru telägen kürsätä.
İlbaşı Ärdoğan citäkçelegendä Törkiyä 2017 nçe yılda Şanxay xezmättäşlek oyışmasınıñ Ênergetika klubına räislek itep, Qıtay häm Rusiya kebek möhim äğ’zalar belän säwdäne arttırıp, oyışma belän mönäsäbätlärne nığıttı.
Şanxay xezmättäşlek oyışması sammitı Täncin port şähärendä düşämbe könenä qadär däwam itäçäk. Ul İkençe bötendön’ya suğışınıñ tämamlanuına 80 yıl tulu uñayınnan başqala Pekinda oyıştırılaçaq zur xärbi paradqa berniçä kön qala uza.