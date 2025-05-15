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财经与科技

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美国和中国暂停贸易战,关税削减协议生效
市场在美中达成贸易休战、减免关税、缓解即时担忧后呈现出喜忧参半的反应。
美国和中国暂停贸易战,关税削减协议生效
微软将关闭有22 年历史的Skype
用户将能够通过登录 Microsoft Teams 访问他们的联系人和聊天记录。
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特朗普称若 6月19日前未达成协议，将延长TikTok的最后期限
美国总统特朗普曾两次推迟执行国会颁布的禁令。
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Opinion
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土耳其与意大利深化防务关系，拜卡尔与莱昂纳多签署无人机协议
拜卡尔-莱昂纳多交易标志着土耳其-意大利防务合作的重大飞跃,扩大了拜卡尔在欧洲市场的影响力,并预示着北约联盟的进一步加强。
中国"太空人"完成六个月太空任务后返回地球
西班牙和葡萄牙在大面积停电后努力恢复电力供应
随着与美国的竞争白热化，中国宇航员准备前往天宫空间站
埃尔多安总统："土耳其现已成为11个自主制造卫星的国家之一”
埃尔多安在TEKNOFEST宣布土耳其在无人机技术领域位居世界前三
土耳其总统埃尔多安强调了土耳其对未来的承诺，重点强调了 TEKNOFEST 及其战略项目在北塞浦路斯土耳其共和国发展中的作用。
埃尔多安在TEKNOFEST宣布土耳其在无人机技术领域位居世界前三
数千名塞浦路斯土耳其族人出席了在尼科西亚举行的TEKNOFEST活动
在北塞浦路斯土耳其共和国埃尔詹机场举行的 TEKNOFEST 上，航空表演、比赛、5G 展览和工作坊第一天就吸引了 62,000 名参观者。
数千名塞浦路斯土耳其族人出席了在尼科西亚举行的TEKNOFEST活动
阿尔通祝贺TRT成立61周年
法赫雷丁·阿尔通高度评价土耳其广电总台TRT在提升土耳其全球声音方面发挥的作用，并表示该机构是土耳其追求全球正义和传播主权愿景的代表。
阿尔通祝贺TRT成立61周年
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