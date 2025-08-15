自雷杰普·塔伊普·埃尔多安22年前当选为土耳其总理，随后担任总统以来，土耳其经济发生了翻天覆地的变化。其国内生产总值（GDP）以年均5.3%的实际增长率攀升，并在2025年第二季度达到创纪录的1.37万亿美元。

根据土耳其贸易部的声明，埃尔多安上任前一年，即2002年，土耳其的GDP为2380亿美元，预计2024年土耳其的GDP将首次突破1万亿美元大关。

埃尔多安设定的3900亿美元出口目标预计将在今年年底实现，同时国家收入有望增加到1.4万亿美元。

声明指出：“过去十年间，土耳其已成为经济合作与发展组织（OECD）中增长最快的经济体之一。国际货币基金组织（IMF）在7月的报告中将土耳其的增长预期上调至3%，而我们在全球危机中已连续19个季度实现经济增长。”

贸易部表示，土耳其的人均国民收入从2002年的3608美元增长到2025年第一季度末的15971美元。