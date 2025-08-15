自雷杰普·塔伊普·埃尔多安22年前当选为土耳其总理，随后担任总统以来，土耳其经济发生了翻天覆地的变化。其国内生产总值（GDP）以年均5.3%的实际增长率攀升，并在2025年第二季度达到创纪录的1.37万亿美元。
根据土耳其贸易部的声明，埃尔多安上任前一年，即2002年，土耳其的GDP为2380亿美元，预计2024年土耳其的GDP将首次突破1万亿美元大关。
埃尔多安设定的3900亿美元出口目标预计将在今年年底实现，同时国家收入有望增加到1.4万亿美元。
声明指出：“过去十年间，土耳其已成为经济合作与发展组织（OECD）中增长最快的经济体之一。国际货币基金组织（IMF）在7月的报告中将土耳其的增长预期上调至3%，而我们在全球危机中已连续19个季度实现经济增长。”
贸易部表示，土耳其的人均国民收入从2002年的3608美元增长到2025年第一季度末的15971美元。
与此同时，土耳其的年度经常账户赤字从2023年5月的551亿美元下降到2024年底的100亿美元，而商品和服务出口总额达到3770亿美元，这是自1923年共和国成立以来的最高纪录。
今年1月至7月，土耳其出口额达到1564亿美元，其中678亿美元出口至欧盟，同比增长8.5%。德国、英国、美国、意大利和伊拉克是今年上半年土耳其出口的主要目的地。
与此同时，去年土耳其服务业贸易顺差达到620亿美元，成为全球服务贸易顺差第五高的国家。
声明还提到：“共举行了115次高层接触和37次全球会议，同时与突厥国家组织、欧盟、非洲联盟、伊斯兰合作组织、经合组织以及巴尔干国家在贸易合作和投资方面的新倡议正在持续推进。”
此外，土耳其还实施了“远距离国家战略框架”，计划到2028年将对远距离国家的出口额提升至500亿美元；同时，“增加对伊斯兰合作组织国家出口”倡议预计将使土耳其对伊斯兰合作组织成员国的出口占比提升至总出口额的30%。