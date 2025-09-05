欧洲最快的超级计算机“Jupiter”将于周五在德国正式启用，其运营方希望这台计算机能够在从气候研究到人工智能竞争等多个领域帮助欧洲迎头赶上。

以下是关于这台拥有约一百万部智能手机计算能力的超级计算机的详细信息。

什么是“Jupiter”超级计算机？

“Jupiter”位于德国西部的于利希超级计算中心，是欧洲首台“百亿亿次级”超级计算机，这意味着它每秒可以执行至少一百亿亿次计算。

目前，美国已经拥有三台这样的超级计算机，均由美国能源部运营。

“Jupiter”被安置在一个占地约3,600平方米（38,000平方英尺）的中心内，相当于半个足球场大小。中心内布满了处理器机架，配备了大约24,000颗Nvidia芯片，这些芯片在人工智能领域备受青睐。

开发和运行这套系统在未来几年内的成本约为5亿欧元（约合4.27亿英镑），其中一半资金来自欧盟，另一半由德国提供。

这台超级计算机的强大计算能力可以被多个领域的研究人员以及企业用于训练人工智能模型等目的。

“Jupiter是欧洲计算性能的一次飞跃，”于利希中心负责人托马斯·利佩特（Thomas Lippert）告诉法新社。他补充说，这台计算机的性能是德国其他任何计算机的20倍。

“Jupiter”如何帮助欧洲在人工智能领域竞争？

利佩特表示，“Jupiter”是欧洲首台在训练人工智能模型方面具有国际竞争力的超级计算机，而欧洲在这一领域一直落后于美国和中国。

根据斯坦福大学今年早些时候发布的一份报告，2024年美国机构开发了40个被认为特别有影响力的人工智能模型，而中国为15个，欧洲仅为3个。

“这是欧洲最大的人工智能机器，”法国科技巨头Atos旗下子公司Eviden的高级计算负责人埃马纽埃尔·勒鲁（Emmanuel Le Roux）告诉法新社。

一个由Eviden和德国公司ParTec组成的财团建造了“Jupiter”。

巴塞罗那超级计算中心的高级研究员何塞·玛丽亚·塞拉（Jose Maria Cela）表示，这一新系统对欧洲训练人工智能模型的努力“非常重要”。